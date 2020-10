Usa Alfredo Serrano, una RAM clonada para sus fechorías en Puerto Morelos

A bordo de una camioneta pick up RAM color Blanca con cristales polarizados; que el propio Alfredo Serrano Guinto ha dicho a sus compañeros policías se la mandaron de Gobierno del Estado; circula a alta velocidad por la carretera Puerto Morelos – Leona Vicario en horas de la tarde para dirigirse a su rancho las 15 Hectáreas ubicado en el km. 30 + 100; donde por cierto esta semana continuaron las obras que lleva a cabo; mismas que había tenido paradas por 3 semanas.

Elementos de seguridad pública que omiten dar su nombre por razones obvias, mencionan que la patrulla 15 ya no la usa Serrano desde el día que cometió los supuestos actos constitutivos de delito de fecha 18 de septiembre de 2020; y a los pocos días empezó a utilizar la RAM del Terror; vehículo no oficial y que usa para sus funciones “oficiales” y otras fuera de lo “oficial”.

Los datos de la RAM del terror son los siguientes:

No. de Serie:3C6JRAAG0EG30

5844

Placa: TB-8088-H

Placa

Anterior: TA-4577-H

Marca: Dodge

Tipo: RAM 1500 ST 3.7

Litros 4X2

automática

Color : BLANCO

Modelo: 2014

Propietario: J. L.D.H

Colonia SM 307 Delegación: ALFREDO V

BONFIL

Localidad: CANCUN

Municipio BENITO

JUAREZ

Tipo: CHASIS

Servicio:PARTICULAR

Clave del

Vehiculo: 1013102

Uso: PARTICULAR

No. de personas: 3

Toneladas: 1

No. de Puertas: 2

Clase: CAMION

Aquí queda demostrada la mentira de Alfredo Serrano Guinto, quien usa un vehículo particular para sus funciones oficiales.

Como en esto; fiel a su costumbre miente para justificar su manera de proceder al margen del marco legal.