Urge nueva ley de entrega recepción

En algunos municipios del Estado la situación del saqueo llegó a los extremos de desaparecer documentos, archivos digitales y cualquier otra prueba que vincule con la corrupción a la administración saliente, ante las lagunas que tiene la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes del Estado de Quintana Roo, Órganos Constitucionales Autónomos, y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.

Los problemas que dejaron a sus predecesores no solo tienen que ver con instalaciones municipales abandonadas y deterioradas; sino con deudas a proveedores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); comprobación de recursos públicos de las participaciones federales, entre otros casos como unidades automotrices en mal estado.

Ante este hecho, ayer fue presentada por el diputado Roberto Erales Jiménez, la modificación a dicha ley, donde propone expedir un nuevo ordenamiento que regule la entrega recepción de los fondos, bienes y valores públicos de la Administración Pública y los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.

“La ley vigente no establece con claridad las reglas para definir el concepto de Administración Pública, es decir, no atiende a las 11 reformas en materia constitucional y a las nuevas normatividades que en materia federal regulan el proceso de entrega recepción. Determina que la Ley actual no contiene las obligaciones estipuladas en la normatividad que se amplió, y que abarca en la actualidad al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos Públicos Constitucionalmente Autónomos y las Entidades Paraestatales”, justifica el legislador. Hoy debe discutirse en el Pleno de la XVI Legislatura esta iniciativa propuesta por Roberto Erales Jiménez, y de aprobarse, será la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la encargada de realizar el proceso y de la investigación de las faltas administrativas graves, la responsabilidad como Autoridad Supervisora de organizar, supervisar y en su caso, investigarla entrega recepción de los Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, los Órganos Públicos Constitucionalmente Autónomos y las Entidades Paraestatales.

Así que las próximas administraciones estatales, municipales, judiciales y legislativas deberán entregar oportunamente a quienes los sustituyan en el cargo empleo o comisión, los fondos, bienes, valores públicos, así como la información y documentación sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia que le hayan sido otorgados por el desempeño de sus funciones.

Para evitar el saqueo, la corrupción, la simulación y cualquier suspicacia de la administración de los recursos públicos, es pues necesaria la urgente aprobación de la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes del Estado de Quintana Roo, Órganos Constitucionales Autónomos, y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, con el fin de actualizar el Sistema de Entrega Recepción del Estado de Quintana Roo, que está integrada de 66 artículos organizados en 6 Títulos y 6 Artículos Transitorios.

SASCAB

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura, que preside el diputado Eduardo Martínez Arcila, presentó el Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia educativa; la que garantizará los recursos económicos suficientes para la educación básica, media superior y superior que deberán garantizarse en el presupuesto de Egresos del 2023. De aprobarse la reforma, esta entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022.