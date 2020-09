Trump es el cachorro de Putin, señala Joe Biden en primer debate presidencial

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dijo este martes que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es “el cachorro de Vladimir Putin”, mandatario de Rusia.

“Respecto a ser más débiles, le hecho es que yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas. Él (Trump) es el cachorro de Putin. No le ha dicho nada sobre los soldados americanos”, dijo el exvicepresidente.

“Después del COVID-19, los norteamericanos están con más problemas de los que tenían antes”, continuó.

Por su parte, Trump le pidió a el candidato demócrata Joe Biden que no usará la palabra “inteligente” puesto que no hay nada de inteligente en él.

“¿Usaste la palabra inteligente? Nunca uses la palabra inteligente a mi alrededor porque no hay nada inteligente en ti, Joe”, dijo Trump en el segmento dedicado a hablar de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 3 de noviembre.