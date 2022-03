Tren Maya, peligro para Quintana Roo

Como todo buen evento, la Cuarta Sesión Ordinaria del tercer año de ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura, al final se puso interesante con la intervención en Tribuna de la diputada Kira Iris San, que lanzó todo su arsenal argumentativo contra el proyecto del Tren Maya en el tramo que corresponde de Cancún a Tulum.

Kira Iris San, se lanzó con todo contra el proyecto del Tren Maya, al que calificó como improvisado, depredador, de capricho y la forma que están actuando los de la Federación, hace que sea perjudicial para los quintanarroenses.

Explicó que junto con las organizaciones medioambientales, autoridades ejidales, empresarios y sociedad civil, se oponen a la destrucción de la selva, del manglar, de los mantos acuíferos y principalmente al daño que pueda hacerse al Gran Acuífero Maya que está en la Península, pero principalmente en Quintana Roo.

Lógicamente, habló sobre el cambio de la ruta del Tren Maya en Playa del Carmen, por los problemas que representa en la población, la afectación de las vías principales, incremento en los tiempos de traslados; la pérdida de más de 20 mil árboles; y la afectación a la propiedad privada. Luego solicitó poner un video que demuestra la cantidad de cavernas inundadas y los ríos subterráneos que están en el suelo de Quintana Roo.

Precisamente ese video fue el que causó inconformidad en el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes abandonaron por un momento el Pleno; no sin antes, Luis Fernando Chávez Zepeda manifestar su oposición a la proyección del video, dijo que no lo quería ver. ¡Vaya, como si a los ciudadanos nos importara mucho su opinión!

Que no se olvide este diputado que llegó ahí por misericordia de su partido, no por la capacidad que tenga para legislar, no porque sea un tipo brillante, no porque represente al ciudadano porque éste no lo eligió. Chávez Zepeda representa lo más pútrido de “mamar de la ubre”, porque en su responsabilidad como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, no ha hecho absolutamente nada; así que por omisión es cómplice de todas las muertes, robos, secuestros y feminicidios que han sucedido en los últimos tres años en el Estado.

Para fortalecer la oposición al Tren Maya, Reyna Durán Ovando reprochó que los de Morena se salieran del pleno para no ver el video, porque los Diputados de Acción Nacional (PAN), solamente lo que están haciendo es darle voz a los ciudadanos, que son los que se oponen a las obras de este Tren, porque han destruido miles de hectáreas de selva virgen.

Recordó que cuando la 4T viola las leyes, hay que quedarse callados, pero no lo van a permitir, ahí está como ejemplo los cientos de espectaculares que hay en la carretera sobre la revocación de mandato y el apoyo a la permanencia de Andrés Manuel López Obrador.

Chávez Zepeda defendió que el Tren Maya fue consensuado con las autoridades Estatales y Municipales, que por el estudio del suelo tiene que sufrir modificaciones; y que los espectaculares están permitidos que lo coloquen los ciudadanos, eso está en el anexo técnico del reglamento del INE.

“Esta tribuna a todos nos da la oportunidad de expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, es una tribuna que nos da el espacio, es el parlamento abierto, no vengo a dar una clase de derecho parlamentario, vengo a compartir una reflexión, que va con sustento, porque como profesional tengo que tener sustento. Tengo una serie de estudios que dicen que este proyecto es el peor, donde se han gastado más de 500 millones de pesos, porque se equivocaron en el trazo. Era un gran proyecto para el estado, para el sureste, yo también creía, pero no puedo permitir un proyecto destructor, que devasta, es un tema muy peligroso, que pone en riesgo nuestra sustentabilidad turística. Pone en peligro el patrimonio del Estado y los que son protegidos por el mundo”, remató la diputada Kira Iris San.

Chávez Zepeda, sin argumento, solo se dedicó a recordar las malas obras hechas en el pasado. Pobre diablo, que quiere cambiar las leyes para su conveniencia.

SASCAB

En ese mismo sentido, parece ser que Javier May Rodríguez no pudo con el encargo del Tren Maya, así que sin que lo despidan de Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaría nombrando a Rafael Marín Mollinedo como nuevo encargado de la coordinación para la construcción del Tren Maya.

Los reacomodos preelectorales están a todo lo que da en los tres niveles de gobierno; no cabe duda que Quintana Roo retoma la importancia que tiene porque se avecina una contienda electoral bastante competida.