TRATAN DE LIMOSNEAR A LOS EJIDATARIOS DE PUERTO MORELOS

Ofrecen 20 mil pesos para los 151 ejidatarios si logran el 50% más uno en la votación que legalizaría “el agandalle” de las 900 hectáreas y el avecindamiento de los indeseables.

PUERTO MORELOS.- Con 3 millones 20 mil pesos, la Mafia Agraria pretende comprar la resolución de la asamblea pendiente en el Ejido de Puerto Morelos, a fin de lograr la votación del 50 por ciento más uno de los integrantes, es decir, 76, luego de lo cual, estarían en la posibilidad de comenzar la dispersión de 20 mil pesos a cada ejidatario.

LA CLÁUSULA “DE AMARRE”

A través de un mensaje de whatsapp, el tesorero, Gustavo de Jesús Iscalbazeta Lerma, pretende que los ejidatarios son obtusos, retrasados mentales o algo por el estilo, pues con un mensaje que anuncia “Buenas Noticias”, les plantea a los ejidatarios poner a su disposición un “Bono Extraordinario”.

Este “bono”, supuestamente se entregaría, considerando el difícil momento que todos sin duda, estamos pasando en mayor o menor medida por la contingencia”, dice el tesorero.

Y, ¿DE DÓNDE SALIÓ LA LANA?

Lo que desde luego no explica el tesorero, es de dónde se habrían obtenido los recursos, los más de 3 millones de pesos, necesarios para pagar a cada ejidatario los 20 mil que comprometen, ¿acaso es “la limosna” que ofrece la Mafia Agraria a través de su ‘Muñecota’, Antonino Almazán Arteaga?

¿Desde cuándo un Comisariado Ejidal ofrece dinero para paliar “el difícil momento que todos sin duda, estamos pasando en mayor o menor medida por la contingencia”?

Resulta fundamental destacar que el Comisariado Ejidal, es un cuerpo colegiado que sólo administra los recursos que los propios integrantes ponen a su disposición; si el tesorero, o cualquier integrante del Comisariado reciben dinero por fuera, necesariamente es resultado de un Acto de Corrupción y quien recibe el dinero, es cómplice en el delito que derive del acto de corrupción.

“PREFIERO CÓMPLICES Y NO TESTIGOS”

Según se lee en el mensaje de whatsapp, la entrega del ‘Bono Extraordinario’, “aparecerá descrito en la siguiente asamblea en un punto específico para darle la legalidad y legitimidad debida”.

Va a resultar muy interesante ver cómo redactan ese punto específico para hacerlo legal y legítimo, el sólo hecho de incluirlo en los puntos de la Orden del Día, no lo legitima o legaliza.

Su inclusión y eventual votación, haría de los integrantes del Ejido, cómplices en la comisión de delitos patrimoniales y ese es el objetivo de quien lo propone, hacer de todos, cómplices.

Aun más, la inclusión de un punto en la orden del día que describa la entrega de dinero a los integrantes del Ejido, sin que antes el tesorero haya explicado de manera fundada y motivada la captación de los recursos en favor de las arcas ejidales, representa también un delito, es, presuntamente, fraude.

Lo anterior quiere decir que si los miembros del Ejido votan a favor de la propuesta, serían corresponsables de la comisión del delito de fraude, toda vez que las Asambleas deben ceñirse a lo dispuesto por la Constitución, las leyes agrarias y demás ordenamientos.

LA MAFIA AGRARIA DETRÁS DEL GARLITO

Pero el objetivo real de agitarles el pescadito en la nariz a los ejidatarios, tiene que ver con la terca insistencia de “La Muñeca”, en representación de la Mafia Agraria para lograr que los ejidatarios acepten el despojo de las 900 hectáreas y que avecinden a los ‘personajasos’ de la Mafia que tomarán posesión de

Esas 900 hectáreas.

¿A quién le dan pan que llore?, es la lógica que aplican estos personajes al pretender incluir éste como un punto en la orden del Día de la próxima asamblea para “votarlo”.

Lo que se pretende es que, al decir sí al bono, estarían diciendo sí a todos los puntos que incluye la orden del día.

UNA SOLUCIÓN ALTERNA

¿Por qué no emplazar al tesorero, Gustavo de Jesús Izcalbalceta lerma a que demuestre que cuenta con los 3 millones 20 mil pesos del “Bono Extraordinario” y en la misma asamblea proponer que se les dé otro uso a esos más de 3 millones de pesos?