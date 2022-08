Transparencia y rendición de cuentas

Cuando una sociedad acepta a pie y juntillas todas y cada una de las acciones del gobierno, es porque el Ente público pudo penetrar en su pensamiento, en su voluntad y en su actuar, al grado que fomenta la participación de dichas acciones.

Ese es uno de los objetivos que tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que el ciudadano pueda tener a la mano la información necesaria para participar en los actos del Gobierno, pero lamentablemente los sujetos obligados prefieren estar al margen de la ley para hacer difícil un acceso que en teoría debería ser fácil.

Pero los municipios de Quintana Roo no cuentan con lo mínimo necesario para que su gobernado pueda conocer cuánto gana tal o cual funcionario, cuánto se gasta en viáticos, en qué se invierte el presupuesto, cuánto facturan los directores o secretarios a nombre del gobierno y cuánto es el apoyo que otorgan de manera discrecional. Carecen además de un organigrama con la descripción de puestos y el directorio si está, está escueto.

No cumplen con la ley de transparencia a cabalidad los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco; sus portales de trasparencia tienen lo básico para no ser multados, lo que manifiesta la poca importancia que le tienen a este tema.

La principal diferencia entre la transparencia y la rendición de cuentas es que la transparencia es una parte de la rendición de cuentas, pues mientras que transparentar significa que la información se encuentra publicada en una vitrina a la vista de todos, la rendición de cuentas va más allá, es un proceso que tiene una metodología obligatoria para el manejo y administración del erario, y su incumplimiento conllevará a un castigo. Transparencia significa que las razones de toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en la aplicación de esa decisión, son accesibles, claros y se comunican al público en general. Ahí se las dejo…

SASCAB

En estos días, el gobernador del Estado Carlos Manuel Joaquín González estará por Holbox para dar el banderazo de obra de una tienda de conveniencia de red nacional (Chedraui), que será construido en terrenos de una escuela. Al tiempo…