‘Thor’, el exmarino que vestía de mujer a narcos del Cártel del Golfo en Tamaulipas

En 2015 se difundieron en redes sociales una serie de fotografías y videos de integrantes del crimen organizado, golpeados y con vestidos y ropa interior de mujer, labios pintados e incluso obligados a besarse entre ellos, una forma de acabar con su ‘machismo’.

Grupo Imagen es el único medio de comunicación que obtuvo una entrevista con Erik, el Marino Loko y/o Thor y/o el Señor del Martillo; nos dio sus motivos de exhibir a los sicarios con ropa femenina y besándose entre ellos.

Un pequeño restaurante fue la antesala para una plática en corto y después la entrevista.

De piel morena, estatura de 1.70 metros y cuerpo atlético, Erik, siempre con la mirada alerta, nos dio la autorización de sólo grabar su voz por seguridad personal, debido a que el Cártel del Golfo ofrece 5 millones de pesos por su cabeza.

En redes sociales ganó los motes de Thor y Marino Loko porque se difundieron videos del método que aplicaba a narcos detenidos. (Captura)

¿Por qué vistes a los delincuentes de mujer?

Fue la pregunta directa, sin tapujos; así lo pidió, nada de rodeos todo directo. Un sorbo a su refresco de cola que llevaba entre sus manos, antes de hablar.

Respuesta que podría haber surgido de una narcoserie que elevan la autoestima del crimen organizado y fomenta la narcocultura en un país, donde los criminales no saben nada de derechos humanos. Lo que es una realidad es que, en los últimos años, las redes sociales, han dado fama a tiktokers, youtubers o influencers, pero también le han dado fama a este ex integrante de las fuerzas armadas a quien le han compuesto corridos y raps en su honor.

En 2015 fue destacamentado en Tamaulipas para detener a Julián Manuel Loisa Salinas, Comandante Toro, jefe de plaza el Cártel del Golfo, considerado en su momento como uno de los integrantes del crimen organizado más violentos de la entidad.

La historia del Señor del Martillo surge a través de las redes sociales donde anunciaba sus operativos e incluso exhibía a los sicarios y cabecillas del Cártel del Golfo con vestidos y ropa interior de mujer para hacerlos ver muy “femeninos”.

Su historia, y el mote de Thor o Señor del Martillo inicia en Reynosa, Tamaulipas, durante un operativo que se realizó coordinadamente con la unidad antisecuestros de la entidad para detener a la célula del Cártel del Golfo que había secuestrado a un exelemento de la Armada de Estados Unidos que estaba en retiro.

Tras el operativo al interior y diversas detenciones, mientras caminaba para supervisar la casa en compañía de la dueña de la casa, pisó un pequeño martillo machacador de carne.

«Iba caminando y sin querer pisé ese machacador de carne, cuando lo piso, yo le pregunto a la señora qué es, y me dice ‘es un machacador de carne hijo’ y yo le dije me lo regala, se me se me queda viendo, así como este güey para qué lo quiere, no. Me dijo ‘sí’, pero me dijo ‘para qué lo quieres’ y yo le dije, ‘para golpear a los malandros’. Cuando le dije eso, ella se me vino rápido, me agarró con las dos manos, la mano con la que sostenía el martillo y llorando me dijo ‘dales en su madre’, eso me llegó y dije ‘se lo juro, les voy a dar en su madre'».