Televisa aclara a AMLO que con Loret no hay relación laboral desde 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el estimado de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola con información que dijo le hicieron llegar ciudadanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Televisa le aclaró que esa empresa ya no sostiene relación laboral con el periodista Carlos Loret de Mola desde el año 2019, por lo que no le pagó 11 millones de pesos como lo exhibió el mandatario federal durante su conferencia de prensa del pasado 11 de febrero.

“Por cierto, de Televisa aclararon, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola porque, si se acuerdan, ahí hay un dato de 11 millones”, dijo el presidente este miércoles .

Ayudado con una lámina, el presidente López Obrador difundió el pasado viernes que los ingresos de Carlos Loret de Mola ascendieron a 35 millones 200,000 pesos por sus servicios prestados a Latinus, Televisa, Radiopolis, El Universal, The Washington Post y «otros».

El comunicador afirmó que los datos presentados por el presidente no correspondían a sus ingresos.

AMLO asegura que no se persigue a periodistas, pero pide revelar sus sueldos

«El presidente dijo que Televisa me pagó el año pasado millones de pesos, cuando yo no trabajo en Televisa desde 2019. Pero aunque los datos sean erróneos, al presidente le cree mucha gente, y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia», denunció el comunicador.

Cinco días después de esa difusión, el presidente López Obrador dijo que ya le aclararon que Televisa ya no es empleador de Loret de Mola.

“Estos 11.8, Televisa dice que no se los entregó a Loret y sí es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televis; la W, o sea, esa empresa, esa radiodifusora, no sé si es Radiópolis, y la otra empresa… Creo que esta Radiópolis es, esta es Prisa, y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche. Entonces, en efecto, aquí son ocho y medio de esa otra empresa de Cabal, no de Televisa, porque estuve revisando los documentos. Y Televisa tiene en este año dos millones y medio, o sea, sí tiene. Me llamó la atención porque la factura dice ‘Talentos Televisa’”, comentó.