Suspenden pago a la empresa de recoja de basura en Cancún pero no la concesión 

Cancún.- El cabildo del ayuntamiento Benito Juárez decidió de manera unánime suspender el pago a la empresa concesionaria “Inteligencia México” que se encarga de la recoja de desechos sólidos en el municipio Benito Juárez, debido al incumplimiento de sus labores en las últimas dos semanas. Poco antes de la medianoche inició la Décimo Quinta sesión extraordinaria del ayuntamiento constitucional del municipio Benito Juárez 2018-2021. El Ayuntamiento estuvo a favor de intervenir temporalmente la concesión del servicio público de limpia en su etapa de recolección Y transporte de residuos sólidos generados en el municipio de Benito Juárez otorgado a la empresa inteligencia México en los términos del propio acuerdo, de esta manera se suspenderán los pagos a la empresa concesionaria hasta que restablezca al 100% su operación, de esta manera, la recolección de basura del Municipio queda a cargo del Ayuntamiento Benito Juárez

“Es del dominio público que desde hace varias semanas el servicio de la recoja de basura es totalmente ineficiente, al día de hoy se han acumulado 6 mil toneladas de basura en la ciudad, he recorrido cada una de las colonias y Regiones, nunca he hecho oídos sordos y he podido constatar lo que ustedes viven; que quede claro que no nos vamos en contra de la gente trabajadora que labora en esa empresa, ellos también están luchando por causas justas”, detalló la presidente Mara Lezama Espinosa.