Socavar el periodismo no es bueno para la 4T

Por cuestiones informativas, la mayoría de las veces escucho las conferencias “Mañaneras” del Gobierno de México que encabeza el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a las que yo he llamado coloquialmente “el adoctrinamiento”.

La mayoría de las veces, he notado los calificativos que le da el Presidente a la prensa, o más bien, a los que no piensan como él y mucho menos aquellos que no se callan ante las corruptelas, arbitrariedades, el autoritarismo, la falta de transparencia y más que algunos miembros de su Gabinete comenten, así como de familiares cercanos al él, son horas que dedica a denostar a los compañeros.

Desafortunadamente el Presidente hace como que desconoce cuál es la misión del periodismo: revelar aquello que otros quieren mantener ocultos; ante las evidencias no hay argumento válido, por eso recurre a la descalificación, como lo hace cualquier ser humano cuando es pillado en una mentira.

Ciertamente hay prensa que sirve a ciertos intereses, como también la Cuarta Transformación (4T) tiene a sus propios testaferros, a sus focas aplaudidoras y a sus mercenarios dentro del periodismo; la prueba es que esas y esos periodistas son premiados con embajadas, direcciones en las dependencias federales, en gobiernos estatales, con asignación de obras y con sendos convenios publicitarios. Lo único que tienes que hacer, es pensar como ellos, recibir línea e iniciar un linchamiento contra todos tus demás compañeros.

Así como la Federación critica el trabajo periodístico, también los periodistas estamos en la libertad de criticar las acciones de gobierno que son de ocurrencias, que despilfarran el presupuesto de todos los mexicanos, que se olvidan de cubrir el medicamento para los enfermos de cáncer, de Sida, de otro tipo de enfermedades degenerativas; ya ni hablemos del “servicio profesional de carrera” porque para la 4T eso no es importante, con que sea honesta(o) es suficiente, aunque la o el candidato a ocupar un puesto no tenga la capacidad académica para desempeñarlo correctamente.

Solo hay que anotar algo que olvidan los políticos que ahora están en el cargo, máximo ellos y ellas estarán en el puesto tres o seis años, nosotros seguiremos siendo periodistas. Lo único que tenemos que hacer es resistir el embate; y antes que me califiquen de neoliberalista, soy más rebelde que cualquiera de los que pertenecen a la 4T, mi formación es de izquierda desde mis tiempos universitarios; creo en la ayuda al próximo, pero no estoy dispuesto a quedarme callado cuando veo a compañeros morir por balas disparadas por la intolerancia y el linchamiento público; no quiero callar ante las amenazas que diariamente reciben cientos de compañeras(os) en todo el país. ¡Basta ya del ataque sistemático a los medios de comunicación que no piensan como los que están en el poder!, ¡basta ya de matar al mensajero(a)!

Los hechos ahí están, la muerte de Marco Ernesto Islas, hijo del periodista Marco Antonio Islas Parra, ayer domingo en Tijuana, viene a sumar el quinto comunicador muerto en lo que va del año, para infortunio de la 4T es donde gobiernan. Ahí se las dejo…

SASCAB

Desde ayer, quedaron instalados los 15 Consejos Distritales para este Proceso Electoral Local 2021-2022, con estos actos inician formalmente los trabajos de organización, desarrollo y preparación de las elecciones donde se elegirá la gubernatura del Estado y diputaciones locales.

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) fue el encargado de tomar la protesta de ley a las y los integrantes de los Consejos Distritales, quienes calificarán la elección de diputados y la de Gobernador el próximo 5 de junio.

La sociedad quintanarroense espera que los 15 Consejos cumplan con sus atribuciones, sumar esfuerzos para realizar una adecuada organización del presente Proceso Electoral; el exhorto es trabajar de manera coordinada, a fin de generar en la ciudadanía la confianza de que su voluntad depositada en las urnas será respetada, la cual se reflejará en las ciudadanas y los ciudadanos que resulten electos.