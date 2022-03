SNTE destaca falta de infraestructura en 170 escuelas de Quintana Roo

Cancún (Marcrix Noticias).- Unas 170 escuelas de nivel básico en Quintana Roo no cuentan todavía con la infraestructura adecuada para regresar a clases presenciales a un 100%, acusó Fermín Pérez Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

De acuerdo con el líder del sindicato en la entidad, estas cifras no provienen del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), sino de los reportes que los profesores les han externado hasta ahora desde el regreso a clases pasado.

“El IFEQROO trabaja directamente con la Secretaría de Educación, no nos da los informes a nosotros, pero sí te puedo comentar, basado en la información que tengo, es que son 170 escuelas que todavía no se reacondicionan y si no están en condiciones, no creo que el día 14 inicien de manera presencial”, declaró Fermín.