Sismo de magnitud 7.8 sacude Península de Alaska; alertan de tsunami

Un sismo de magnitud 7.8 fue registrado en Alaska durante la madrugada de hoy, provocando una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Prelim M7.8 Earthquake Alaska Peninsula Jul-22 06:12 UTC, updates https://t.co/WrYe6gD8Zz

— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) July 22, 2020

El terremoto se produjo a 800 kilómetros al suroeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, y a 96 kilómetros del remoto pueblo de Perryville, según el propio USGS.

Las sirenas sonaron y las autoridades pidieron a los ciudadanos que se refugiaran en lugares altos.

Sirens wail as a tsunami warning is issued for parts of Alaska after a 7.8-magnitude earthquake #Alaskatsunami pic.twitter.com/Dh64n6w1wZ

— shiwam kumar pandey (@sk_karmyogi) July 22, 2020

The #homer spit is being evacuated. There’s been a massive #earthquake to the south and the tsunami sirens are blaring. Cars are streaming up Skyline, one after the other outside my window. #Alaska pic.twitter.com/KOQFcabnhH

— Kelsey Frazier (@_drfreeze) July 22, 2020

Testigos aseguraron escuchar ruidos aterradores en videos publicados en redes sociales. La alerta de tsunami también se evaluó para otras costas del Pacífico de Estados Unidos y Canadá en América del Norte.

“Sobre la base de los parámetros preliminares del sismo (…) olas de tsunami peligrosas son posibles en las costas situadas hasta más de 400 km del epicentro del temblor de tierra”, informó el centro de alerta del Pacífico para los tsunamis.

Un par de horas más tarde, se canceló la alerta de tsunamis en el estado.”Para las demás costas estadounidenses y canadienses en América del Norte, el nivel de peligro se está evaluando”, añadió la fuente.

El sismo se sintió a cientos de kilómetros a la redonda.

TSUNAMI WARNING 1: See https://t.co/npoUHxEZLS for alert areas. M7.4 075mi S Chignik, Alaska 2213AKDT Jul 21:

#NTWC

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 22, 2020

Alaska forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona sísmica y volcánica que abarca la costa oeste de las Américas y la este de Asia, así como las islas de Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia y Nueva Zelanda.

El 27 de marzo de 1964, un terremoto de magnitud 9,2, el más violento jamás registrado, golpeó la zona de Anchorage, principal ciudad de Alaska. El sismo duró varios minutos y provocó un maremoto en toda la costa oeste de Estados Unidos que mató a más de 250 personas.