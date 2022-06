Silvia Dzul arrasará el 5 de junio gracias a la confianza de Solidaridad y Tulum

Tulum, 1 junio del 2022.- “Agradezco a cada familia que me recibió en sus hogares, que me brindó su confianza, que me depositó su palabra para arrasar el próximo 5 de Junio. Hoy llegamos a la recta final de la campaña a ras de piso que promovimos, con la visión de crecer como sociedad y créanme que ahora más que nunca Silvia Dzul no les fallará”, expresó este miércoles, la candidata de Morena por el Distrito 9, Silvia Dzul Sánchez.

Este 1 de junio, al cumplirse el término del calendario oficial de campaña con la programación de visitas a las familias de Tulum y Solidaridad, Silvia Dzul Sánchez, no dudó en agradecer a cada familia que la recibió en su hogar, que le demostró que aún conserva la esperanza para que la #Transformación y el #CambioVerdadero llegue a cada rincón de #QuintanaRoo junto a Mara Lezama en el gobierno estatal.

“Me siento contenta, emocionada y dispuesta de ser la aliada que el pueblo merece, la aliada de la #4T que fortalecerá la calidad de vida de cada familia en Solidaridad y Tulum, el 5 de junio les pido, salgamos a votar desde temprano, en manos de cada guerrera y cada guerrero está el que podamos hacer realidad el cambio verdadero en Quintana Roo” citó la candidata maya.

A lo largo de la campaña a “ras de piso” Silvia Dzul escuchó a cada familia y expuso propuestas realistas apegadas a la cultura maya y desarrollo parejo, seguridad y violencia de género, servicios públicos, desarrollo social.

El triunfo irreversible de la candidata de la alianza Morena-PVEM-FXM-PT, publicadas por el encuestas reconocidas a nivel nacional, se logrará gracias a los aliados de la 4T que desean continuidad a los proyectos humanistas en el que se privilegie no robar, no mentir y no traicionar y la lucha en el que primero serán los pobres.