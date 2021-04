Si no soy candidato en Guerrero, INE va a caer: Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, aseguró que si no es candidato en el estado, el INE debe caer, ya que no hay ninguna razón por la que le puedan quitar la candidatura.

“Si no soy candidato en Guerrero ellos van a caer. El INE no responde ya a los ciudadanos; este INE debe ser cerrado por los ciudadanos y que se convierta (el edificio) en un hospital de tercer nivel y no se gasten los millones de pesos. No tienen autoridad moral”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión.

Destacó que el INE actuó de manera sesgada y confió en que la decisión de retirar su candidatura se revierta en el Tribunal Electoral; “espero no caiga en esa tentación de atropellar la democracia en nuestro estado”.

Félix Salgado Macedonio mencionó que en caso de que las autoridades electorales decidan retirar por completo la candidatura sería muy lamentable.

“Sería lamentable que cayeran en provocaciones porque está en juego su prestigio ante la República Mexicana”, agregó. Puntualizó que está planteando un juicio político contra el INE y de siete de sus consejeros, “ya que han atropellado la democracia de Guerrero y no tienen por qué quitarme un derecho político”.

Asimismo, mencionó que no podría aceptar los resultados del TEPJF si fallan en su contra, porque nunca ha violentado la Constitución, “no los puedo aceptar (resultados contra su candidatura) porque no he violentado la Constitución, están quitándome del camino, no sé qué intereses traigan (los consejeros del INE) en Guerrero. Ha llegado el momento de que a Guerrero se le respete”.

Aseguró que no plantea realizar manifestaciones o bloqueos en ninguna parte de México, sino que se apegará a todo lo jurídico y lo legal para que se respete su derecho.