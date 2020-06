SÍ HAY DE OTRA: QUINTANA ROO NO PUEDE ADMITIR LA DIVISIÓN PORQUE SU FORTALEZA ES LA PLURALIDAD

Al remarcar que “Sí hay de otra” el Gobierno de Quintana Roo consideró esencial en estos momentos la unidad, el respeto a la pluralidad y las diferencias, la libertad para pensar y expresarse, la certeza patrimonial y laboral, la soberanía política y suficiencia económica, a fin de remontar la crisis generada por la pandemia y proteger a la población y economía durante esta temporada de huracanes y recales de sargazo.

“No es asunto de politiquería sino la búsqueda de acuerdos en el respeto a las diferencias”, remarcó.

En su posicionamiento respecto a la crisis sanitaria y económica, GOAN manifestó que el país enfrenta una doble emergencia: en primer lugar, la sanitaria con 142 mil personas contagiadas y 17 mil muertos por Covid-19. En segundo lugar, la económica, al dejar sin ingresos a más de 12 millones de mexicanos y enviar a la pobreza a más de 10 millones.

Los gobernadores reuniones en Guanajuato indicaron que “debemos evitar que este escenario se convierta en las próximas semanas en una emergencia humanitaria donde emerja la violencia y la ingobernabilidad. La República padece una asechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada ni, menos aún, ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica.

“Las familias mexicanas viven con preocupación, angustia, decepción y enojo. A todas ellas queremos decirles: ¡No están solos! ¡Sí hay de otra! Sí es posible evitar la ruina. Sabemos lo que hay qué hacer para que su hogar sea próspero y su familia viva sana y sin miedo. Los Gobernadores de Acción Nacional lo probamos día tras día en nuestros estados y hoy, ofrecemos una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador”.

El Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo contempla estos 26 puntos:

– Libertad para gobernar desde lo local, con soberanía política y suficiencia económica; mediante un nuevo pacto fiscal en el que los estados cuenten con los recursos que en justicia nos corresponden, y no sólo mediante la actual fórmula de la ley de coordinación fiscal, a todas luces vetusta, inequitativa e injusta.

– Libertad para vivir en un país democrático, en el que se respete la pluralidad de las opiniones discrepantes, y no se satanice o descalifique las tareas propias de la oposición, y el ejercicio de contrapesos y equilibrios propios a una democracia. Libertad para que México se mantenga como un País de leyes, y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre.

– Libertad para pensar y expresarse, disentir y criticar, sin ser señalados como enemigos.

– Libertad para elegir y votar sin temor, mediante instituciones electorales libres, confiables y respetadas, no amedrentadas.

– Libertad patrimonial, sin confiscaciones o expropiaciones que brinden a las y los mexicanos garantía sobre su patrimonio.

– Libertad de vivir sin miedo, en donde el Estado sea garante de la seguridad de las familias y de la gente honesta, no al revés.

– La libertad de un país en donde ser mujer deje de constituir un peligro y una desventaja.

– La libertad de volver a confiar en autoridades honestas, con cero corrupción.

– La libertad de un país donde el gobierno hable con sinceridad, con la verdad: en donde informe y no solo divulgue su ideología.

– Libertad para construir una economía que sea no sólo estable, sino también potente, donde cada hogar sienta sus beneficios y cada mexicano vea reflejado en sus bolsillos el producto de su esfuerzo y su trabajo.

– Libertad para que el estado defienda la creación de empleo desde la sociedad y no la combata.

– Libertad para que el sector privado trabaje, invierta y produzca, apoyado por el gobierno y no perseguido por él.

– Libertad para invertir en un país que brinde certeza, pues respeta el Estado de Derecho y no cambia las reglas a mitad del juego.

– Libertad para que cada persona trabaje en la formalidad, con la garantía de acceso a la salud, a una pensión, al crédito y pueda también desarrollar así todo su potencial.

– Libertad para iniciar un negocio contando con el apoyo del gobierno y no a pesar de su gobierno.

– Libertad para exportar, para salir al mundo, para competir y ganar. No para quedarnos encerrados.

– Libertad para invertir en infraestructura económica y social, con fondos estatales y regionales, públicos y privados, que cierren la distancia entre el norte y el sur.

– Libertad para apostar por energías limpias y de bajo costo que protejan tu economía y también el medio ambiente, no para destruirlos.

– Libertad para que los jóvenes aprendan y emprendan; para que quien lo desee, pueda abrir su propia empresa con apoyo público.

– Libertad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan crecer, desarrollarse y generar más y mejor empleo.

– La libertad para que cada mexicana y mexicano crezca sano, con servicios de salud de calidad, con médicos, medicinas y estudios todo el tiempo.

– La libertad y el apoyo para que las universidades y los centros de investigación puedan contribuir al desarrollo económico y social.

– Libertad para enseñar y aprender en un sistema educativo de excelencia que haga de nuestros jóvenes y de México, una sociedad del conocimiento.

– Libertad que forme una Educación que vea hacia el futuro y no hacia el pasado.

– Libertad que permita a los más necesitados alejarse de la pobreza y subir al elevador de la prosperidad.

– Libertad que permita a cada familia hacer realidad sus sueños con estudio, con empeño y con esfuerzo.

– Libertad que una para afrontar los retos y superar nuestras necesidades.

La Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional está integrada por los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.