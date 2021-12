Sergio Mayer amenaza Javier Cerani solo por cuestionarlo sobre su vínculo con el narco

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil protagonizaron uno pequeña disputa con Javier Ceriani, conductor del programa ‘Chisme No Like’, durante la Expo compositores 2021 en Estados Unidos, solo porque fueron cuestionados sobre su relación con personajes del narcotrafico.

En un video publicado por Javier Ceriani en la plataforma de YouTube, se puede observar como este buscaba a Sergio Maye para que le responda sobre su aparición en el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, «Emma y las otras señoras del narco».

Sin embargo, durante el encuentro con los medios de comunicación Mayer ignoró a Ceriani, pero no fue hasta que el periodista de espectáculos indicó que Issabela Camil lo llamó “basura”, por lo que este reaccionó a las acusaciones del argentino.

“En un momento empezó la señora Erika, más conocida como Issabela Camil, a insultarme, a decirme ‘basura, porquería’, un montón de cosas”, agregó el periodista.

“Cuidado lo que hablas de mi mujer”, externó Sergio Mayer con un tono de voz elevado hacia el periodista de espectáculos.

Ante ello, Ceriani aseguró que el exdiputado supuestamente lo había agredido de manera física y comentó que en Estados Unidos no pasan por alto este tipo de faltas contra los periodistas.

Horas más tarde Ceriani publicó un nuevo video en donde está con la policía de Estados Unidos acusándolo de agresión física y de insultos verbales.

“Sergio Mayer se dio vuelta y me agredió físicamente y estamos esperando en este momento a la Policía, está toda la prensa ahí esperando, todos los periodistas de Estados Unidos, más de 200 periodistas que están aquí vieron la situación”, aclaró.

“Yo voy a hacer el reporte a la Policía… y esto no va a quedar así, por supuesto, va a haber demanda porque no vamos a permitir que ningun ex diputable, ningun ex stripper, ningún hombre poderoso del mundo venga aquí a los Estados Unidos a molestar y a insultar y a agredir a mi persona, a mi cuerpo y a mi trabajo, la herida es emocional porque en realidad yo estoy acá haciendo mi trabajo”, agregó Ceriani.