Septiembre 2020 es la fecha en que circulará la primera vacuna para el COVID-19 poniendo fin a la especulación de que si la vacuna estaría disponible hasta el 2021.

Astra Zeneca pondrá al alcance de la gente la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en SEPTIEMBRE DEL 2020.

Ya no es una especulación ni una promesa, es un hecho que el mismo laboratorio ya anuncia en su página web.

“The Company has concluded the first agreements for at least 400 million doses and has secured total manufacturing capacity for one billion doses so far and will begin first deliveries in September 2020.”