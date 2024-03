CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores del Grupo Parlamentario del PAN solicitaron la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, ante lo que consideraron la “evidente ausencia” de la gobernadora Evelyn Salgado para mantener el orden.

El coordinador Julen Rementería del Puerto afirmó que “la ingobernabilidad en ese estado ya es insostenible, la omisión de las autoridades frente al crimen organizado no tiene marco de referencia”.

Lo que se vive en Guerrero, dijo, “no se había visto eso nunca en la historia de nuestro país, con la complacencia de las autoridades” e incluso, agregó, “con la complicidad, para decirlo así claramente, de las autoridades estatales y federales”.

El líder de la bancada panista lamentó que la Mesa Directiva del Senado no le haya dado el trámite correspondiente a la solicitud para inscribir el asunto en el orden del día de la sesión de este jueves.

La senadora Kenia López Rabadán sostuvo que la gobernadora de Guerrero está “fugada”, no fija posición, no defiende a sus ciudadanos y no es capaz de ponerle un alto a la delincuencia organizada, al tiempo que calificó como “inhumanos” los videos que circularon en redes sociales en las que se cobra piso a operadores de transporte público.

La declaratoria solicita sustituir a las actuales autoridades locales, “en un intento por restituir el orden constitucional y el orden público que las y los guerrerenses se merecen”.

El gobierno de Evelyn Salgado, dice el documento, se ha caracterizado por sus altos índices de criminalidad, que incluyen extorsiones, cobro de piso, torturas, lesiones, homicidios, y la presencia abrumadora de cárteles del crimen organizado, lo que contrasta con el ausentismo que distingue a Salgado y su gobierno en horas críticas.

Además, señalan la ausencia de la gobernadora los días siguientes al homicidio del joven normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de un policía estatal quien habría llevado a cabo una ejecución extrajuidicial, además de haberse fugado en presunta complicidad oficial.

Por esas razones, el PAN en el Senado reiteró su petición de la desaparición de poderes en esa entidad para sustituir a las actuales autoridades y restituir el orden constitucional.

Lilly Téllez contra Félix Salgado

En tribuna, la senadora panista Lilly Téllez arremetió contra su homólogo morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

“No sé si ya se fue Félix Salgado Macedonio, pero, ahí está. Yo me imagino, Senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo fuego. Me imagino, Senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo ataque. Me imagino que usted no sabe de la opresión que viven los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen organizado, que eso sufren los guerrerenses”, afirmó Téllez, que llegó al Senado por Morena y luego se pasó al PAN.

“Me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de piso en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que ha subido la extorsión en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que han subido los asesinatos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe del abandono en que está Acapulco. Me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden, de ley, de seguridad en Estado de derecho.

“Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero, porque si no es así, usted está coludido con los criminales dueños de Guerrero”, acusó Lilly Téllez.