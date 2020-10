Seguimos en color amarillo, pero continuamos pendientes de todo lo que afecta y beneficia a los quintanarroenses: Carlos Joaquín

Para protección de la gente, el Gobierno del Estado mantiene una estrecha vigilancia sobre los fenómenos meteorológicos que se encuentran en el Atlántico y el Caribe Mexicano, informó el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador del estado destacó que, además se continúa con la reapertura gradual, ordenada y responsable de las actividades productivas del estado, como son los museos y los espacios culturales de Quintana Roo, que son atractivos turísticos de la entidad.

Durante el programa Conexión Ciudadana, que se transmite por la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín insistió en que se deben fortalecer los hábitos para la prevención de la salud, y mitigar los riesgos de contagio por Covid 19.

Esta semana la propuesta Nobleza Obliga fue para Julio César Salcedo Meneses, del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín dio el siguiente mensaje:

Con el gusto de platicar con ustedes, de tener la oportunidad de hablar de un saldo blanco después de un huracán, un huracán que se veía venir con grandes dimensiones, con gran repercusión, con niveles que llegaban a su categoría 4 que afortunadamente entraron con menor fortaleza, sus vientos de casi 200 kilómetros por hora, hicieron daños, votaron muchos árboles, postes, energía eléctrica que fue necesario ir rehabilitando y que gracias a la gran fortaleza y solidaridad de las y los quintanarroenses pudimos salir adelante.

No accidentes graves, no pérdidas humanas, saldo blanco que es para reconocerse, para sentirse orgullosos y para tener la confianza de que juntos sociedad y gobierno podemos hacer un gran trabajo, cuando nos unimos, cuando trabajamos en el mismo camino, hacia el mismo rumbo y que ponemos siempre lo mejor de nosotros para cuidarnos a sí mismos y cuidar también a quienes nos rodean.

De la misma manera es importante que estemos atentos al cuidado que debemos de tener con el coronavirus y con ello lograr el proceso de recuperación económica.

Y que quienes han venido y han confiado en vivir en Quintana Roo, en tomarlo como su hogar, su casa tengan también esta oportunidad.

Para ello necesitamos ese muy importante cuidado de la salud que nos debe dar el equilibrio entre salud y recuperación económica.

No olvidemos el uso de nuestros hábitos, la forma adecuada de usar el cubrebocas, hay que usarlo, de verdad puede ser diferencia entre vida y muerte, entre contagiar o no contagiar a alguien o entre contagiarse o no y tener entonces una situación tan terrible como lo es padecer o tener Covid que no queremos ni le deseamos a nadie.