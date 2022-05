Sectores productivos recibirán respaldo total del gobierno: Nivardo Mena

Playa del Carmen.- Al reunirse con tianguistas y mujeres de Solidaridad, el candidato al Gobierno del Estado por el Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué Nivardo Mena Villanueva, aseguró que en su administración habrá apoyo total a estos sectores, con oportunidad para salir adelante.

Además, enfatizó que hoy nadie está dispuesto a compartir lo que le llegue a su bolsa; sin embargo, en su caso todo lo que le llegó cuando fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas, lo compartió con las familias que necesitaban.

“Soy el único que en la Pandemia repartió alimento, medicamentos, apoyé con traslados, con lo que la gente necesitaba; pero fue nada, sin embargo en el Gobierno del Estado hay más, yo no quiero llevarme nada”, le dijo a los tianguistas que llegaron para escuchar sus propuestas.

No omitió decir que la práctica de la mayoría de los gobiernos anteriores, han dedicado su tiempo a las “tranzas y más tranzas”; pero si el voto le favorece el próximo 5 de junio, las cosas van a cambiar drásticamente, porque la transparencia será una característica de su gobierno, ya que para él vale más la paz y la tranquilidad.

Acompañado de los candidatos a diputado local, María Dolores Marrufo Echeverría del Distrito 9 y Alberto “Beto” López Castro del Distrito 10, Nivardo Mena aseguró a los tianguistas que la intensión al llegar al Gobierno del Estado es ayudar a que estos pequeños comerciantes puedan tener mejores oportunidades.

“Nuestra mayor intensión es ayudarle, por eso crearemos una tarjeta de ayuda alimentaria y para medicamentos. Yo no tengo padrinos políticos, no tenemos a gente que ya ha demostrado ser corruptos cuando estuvieron en un cargo de elección popular”, comentó Mena Villanueva.

Destacó que no les promete obras, porque esa es una obligación del gobierno, así como dar seguridad, proveer de servicios médicos, servicios públicos, así que eso no se puede ofrecer, se debe cumplir porque está en la Constitución.

Llamó a votar por “Lolis” Marrufo y por “Beto” López el próximo 5 de junio, ya que se necesita un congreso con sentido humano y solidario; así como por Nivardo Mena para Gobernador.