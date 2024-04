"Soy queretano, tengo residencia en el Municipio de San Juan del Río, es absurdo. La legislación del estado señala que una persona por cuestiones académicas, profesionales, incluso culturales o deportivas o científicas, yo soy nivel dos, o que se desempeñe un cargo, empleo o comisión no pierde la residencia y siempre he estado presente, voto en Querétaro", añadió.

Nieto y Morena presentaron, por separado, recursos de reconsideración ante la Sala Superior, y la semana pasada se entrevistó con Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Janine Otálora.

Mientras que a Reyes Rodríguez lo acusó de jugar un parcial, por lo que junto con su recurso exigió que dicho magistrado no conozca el caso.

"Debo decir que con el quinto magistrado no tiene sentido hablar, es un magistrado que opera a favor del equipo de Cabeza de Vaca (el ex Gobernador de Tamaulipas), por lo tanto, no me merece ningún respeto ni ninguna autoridad moral y dudo de su imparcialidad", acusó. "Por eso he pedido que se excuse o una recusación para que no tenga conocimiento del caso", añadió.