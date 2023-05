El legislador panista Santiago Creel aceptó el reto del presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar juntos una iniciativa para asignar más recursos a becas de estudiantes de familias pobres, aunque rechazó la propuesta de desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial para obtener esos fondos.

“¿Quieres más dinero para becas?, vamos más allá, hablemos de cómo rescatamos la educación, ¿lo hacemos? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto, nos vemos en una semana, el jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras”, puntualizó.

En un vídeo compartido en redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados pidió seriedad a López Obrador, pues, recordó, él le lanzó primero un reto y el mandatario le responde con otro.

Desestimó así el llamado del Presidente de la República a desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial y destinar esos 20 mil millones de pesos a becas para estudiantes de familias pobres.

“Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y a sus familias, no es por ahí, aunque si ese es tu interés, habla con la presidenta de la Suprema Corte (Norma Piña), te va a escuchar y yo con gusto los acompaño”, remarcó Creel.

Por la mañana, el presidente López Obrador retó a Creel a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y reasignar esos recursos a becas escolares:

Previamente, en su conferencia matutina del martes, López Obrador recomendó a Santiago Creel dejar de dirigirse a él y hablarle mejor al pueblo de México.

“Estaba viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, (Santiago) Creel, dirigiéndose a mí: 'escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos y no vas a poder'. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo, háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo”, señaló.