Samuel García: el senador influencer y “machista” que quiere gobernar NL

MONTERREY, NL. (apro).- El senador Samuel García Sepúlveda le dice a su círculo cercano que quiere convertirse en el gobernador más joven en la historia de Nuevo León.

Cobijado por Movimiento Ciudadano, que lo convirtió primero en diputado local y luego en senador de la República, el joven, quien este 2020 cumplirá 33 años, ha escalado rápidamente en la política del estado, pues en años recientes en los medios figuran jóvenes entusiastas con perfil académico, que se superponen a los viejos grillos que operan con perfil bajo.

Aunque las encuestas lo ubicaban hasta hace pocos meses como el puntero en las preferencias ciudadanas para los comicios estatales del 2021, recientemente su imagen se ha desplomado por resbalones mediáticos propiciados por él mismo, al pretender transformarse en una especie de influencer de la política, pero sus resultados han sido nefastos.

En su propósito por colocarse en el gusto de los electores millennials, García Sepúlveda ha tenido presencia cada vez más intensa en redes sociales.

El domingo 9 de agosto sostuvo una charla en vivo en Instagram con su esposa, Mariana Rodríguez, ella sí, influencer profesional.

Durante la transmisión, su joven cónyuge, aislada por covid-19, levantó su pierna descubierta y enseñó la rodilla. El senador le llamó la atención, con tono de amo: “me casé contigo pa’mí, no pa’ que estés enseñando”. El señalamiento le trajo un alud de reprimendas del público, por su actitud machista.

Compungido, al día siguiente el legislador ofreció una disculpa. Reconoció su “estupidez” y pidió comprensión porque creció, dijo, en una cultura machista.

Este es sólo uno de los más recientes trompicones mediáticos del muchacho que presume un elevado perfil académico y una determinación indeclinable por estar en la boleta del 2021 en la carrera por la gubernatura neoleonesa.

Cabe destacar que el senador García Sepúlveda declinó comentar para este texto.

Los resbalones

Samuel Alejandro García Sepúlveda tiene 32 años y es socio fundador del despacho García Mascorro Abogados. Su familia es pudiente. Él dona su sueldo como senador, según ha dicho. En el 2017 fue captado en un coche BMW eléctrico, con costo superior a los 2 millones de pesos, que él dijo había adquirido con su familia.

El muchacho transpira vanidad. En marzo del 2016 la revista de sociedad Chic le dedicó su portada, y lo calificó de un “líder” que presenta “su protecto de vida y pasiones”.

En su página web enlista que es egresado de la Licenciatura en Derecho y Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Ahí mismo estudió su Maestría en Derecho.

En su trayectoria se mencionan tres doctorados, de los que ha terminado dos, uno en Política Pública, en el Tec de Monterrey, y el otro en Derecho Fiscal por la Universidad ITAC, una institución que estuvo ubicada en el centro de Monterrey y que, al parecer, ya desapareció.

La validez del título fue cuestionada debido a que en los documentos que exhibió en sus redes para acreditar los estudios habían firmas distintas con el mismo nombre.

Actualmente estudia otro doctorado, en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Presume, además, un doctorado Honoris Causa en Derecho por la American International School of Law, con sede en la CDMX.

Su ingreso a la política inició casi por casualidad. Un grupo de activistas locales había participado, desde Nuevo León, impulsando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2012, pero tras la derrota de aquella ocasión del ahora presidente de México, la misma estructura se reagrupó para presentar al empresario Fernando Turner Dávila, como posible aspirante al gobierno de Nuevo León en el 2015.

Para ello fue creada la asociación civil Rescatemos Nuevo León (RNL). Entre los nombres reconocibles de esa agrupación estaban los empresarios Alfonso Romo y Malaquías Aguirre, que desde entonces apoyaban a López Obrador en el norte de México.

Turner renunció a sus aspiraciones, cuando vio que no había posibilidades de competir contra Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien cabalgaba fuerte como candidato sin partido y quien finalmente ganó las elecciones de ese año y se convirtió en el primer gobernador “independiente”.

Pero la estructura de RNL se transformó en una plataforma para buscar la colocación de candidatos ciudadanos en puestos públicos. Rescatemos Nuevo León hizo una amplia convocatoria de perfiles que buscaran alguna diputación local como ciudadanos para competir contra la partidocracia.

Una de esas convocatorias llegó a la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tec de Monterrey, donde estudiaba el joven Samuel García, quien acudió al llamado y se integró a la asociación, con el propósito de construir una candidatura.

Rescatemos Nuevo León buscó cobijo en las siglas de cinco partidos locales, pero Movimiento Ciudadano (MC) fue el que respondió. Por esos días, Fernando Elizondo Barragán, quien competía como naranja para gobernador, declinaba la candidatura a favor de “El Bronco”.

De esta forma, todo MC respaldó a Rodríguez Calderón. En ese tiempo, Samuel García le mostraba públicamente simpatía. Incluso, cuando llegó al Congreso local por representación proporcional en el 2015, el joven emecista respaldaba al Bronco, aunque luego la inercia natural del Congreso hizo que prácticamente todos los grupos parlamentarios se lanzaran contra el mandatario que, ya instalado, decidió ignorarlos.

Como diputado local, García era un joven combativo, que se proyectaba con fuerza en temas fiscales y anticorrupción. Se le da bien hablar de cuestiones legislativas, pues está bien informado.

Para el año electoral 2018 hizo una efectiva tripleta con Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basave Alanís, quienes tomaron Movimiento Ciudadano en Nuevo León para avanzar en equipo.

El hijo del candidato presidencial del PRI asesinado en 1994 se convirtió en legislador local, y Basave, hijo del expresidente nacional del PRD, en dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, en tanto que Samuel ganó fácilmente una senaduría.

Y desde el mismo día en que recibió su constancia de mayoría empezaron sus polémicas y los regaños de la sociedad.

En una celebración con mariachi se le ve descorchando una botella de champán con un ánimo jubiloso. Alguien le dice: “¡Mámese, becerro!”. En redes sociales lo llamaron Lord Champán, por el gesto estrafalario.

Para entonces había buscado ayuda en redes sociales para difundir sus mensajes. Se le veía en todos lados y por eso su presencia, y la de su esposa, se convirtieron en referentes permanentes de la localidad.

Desde que inició su trabajo, el senatore, como gusta que le llamen, comenzó a construir su carrera hacia la gubernatura de Nuevo León. Y en el centro de sus acciones estaban la destitución de El Bronco.

Jaime Rodríguez había sido hallado culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de desviar recursos del Gobierno estatal para recabar firmas rumbo a su precampaña para la presidencia en el 2018, como aspirante sin partido. El Bronco usó más de 500 empleados de la administración estatal para esa tarea.

Rodríguez perdió la elección, pero además fue denunciado por García Sepúlveda por el uso de trabajadores estatales para su campaña.

El joven senador se empeñó por todos los medios en promover la destitución de Jaime Rodríguez. Durante todo un año estuvo empujando al interior del Congreso local y ante instancias federales que el gobernador nuevoleonés fuera inhabilitado por la legislatura del estado junto con su segundo, el secretario general de Gobierno, Manuel González, por haber utilizado trabajadores para sus propósitos electorales.

Incluso presentó facturas con las que decía que quedaba avalada la manera en que Rodríguez desvío recursos a la campaña. El Bronco, rejoneado contraatacó: “No sé quién sea ese Samuel García. ¿Va a las sesiones? El principal facturero de este país, ¿me está acusando a mí de compra venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia?, le podría preguntar a su papá y a sus hermanos quienes son los principales vendedores de facturas en este país”.

El pasado 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de Nuevo León no tenía facultades para sancionar al Bronco, pues para ello se necesitaba un juicio político emprendido por legisladores federales.

Rodríguez y González no fueron eximidos. Simplemente se determinó que los diputados locales no tenían facultad para sancionarlo. Para promover un juicio político se requiere un largo proceso, y tal vez ya no haya tiempo, pues Jaime Rodríguez deja la gubernatura el 3 de octubre del 2021 a la medianoche.

La victoria de El Bronco, que parece que resultará impune de su aventura presidencial, fue un golpe terrible para las aspiraciones de Samuel, que veía en la destitución del mandatario su más preciado trofeo de caza para exhibir en la campaña del año entrante.

Pero ya desde antes, García Sepúlveda había tenido algunos descalabros relacionados, principalmente, por su tendencia a aparecer en redes sociales.

En abril del 2019, cuando era también dirigente estatal de MC, fue vapuleado en redes sociales por publicar en Instagram fotos en sitios emblemáticos de Qatar, a donde acudió para participar como senador en la asamblea general de la Unión Interparlamentaria.

En lo que fue tildado como turismo legislativo, apareció en varias fotografías con turbante de sultán. Ante los ataques respondió que él se mostraba transparente:

“Ni modo, así nos toca, pero somos siempre transparentes. Seguimos donando el sueldo. No pienso esconder nada. Pienso seguir subiendo todo y a los que no les guste, pues ni modo. Yo no entré a la política a esconderme y sí a decir verdades”, señaló.

En marzo del 2020, cuando arreciaba la pandemia de covid-19, se casó en la Catedral de Monterrey, que abrió sólo para la pareja y unos cuantos invitados que no respetaron distancia.

Posteriormente Mariana quedó embarazada, pero en mayo dio a conocer en redes sociales que había perdido al bebé.

Uno de los últimos episodios mediáticos de Samuel García ocurrió el 6 de agosto de 2020. El legislador acudió a la refinería de Petróleos Mexicanos en Cadereyta Jiménez, en la periferia de la zona metropolitana de Nuevo León. Su propósito era hacer la clausura simbólica del lugar por contaminar la zona metropolitana.

Decenas de trabajadores lo enfrentaron y le apedrearon la camioneta en la que viajaba. Terminaron por correrlo, sin que pudiera bajar de la unidad.

Dos días después, su esposa anunció que había dado positivo a covid-19, y al otro día ocurrió la célebre conversación en vivo en Instagram, en la que Samuel maltrata públicamente a su esposa por enseñar “de más la pierna”.

Su reacción misógina provocó reacciones airadas incluso de sus correligionarios amigos. Agustín Basave, desde la dirigencia del partido, quien le demandó una disculpa pública: “Repruebo categóricamente la cosificación de las mujeres, y la aberrante y anacrónica mentalidad de los hombres que se creen dueños de sus esposas”.

Colosio Riojas también le dio una regañada virtual por el desliz. En una carta pública le llamó la atención a García y lo alertó por los alcances que tiene el estilo de vida público que han asumido, lo que le acarrea mayor escrutinio entre los internautas.

“Yo sé que amas a Mariana, sin embargo esos comentarios son inaceptables entre una pareja, así sea por algo que te incomode o no estés conforme”, le señala en el texto en el que le pide que respete a su pareja y acepte su error.

Los días aciagos para el aspirante a gobernador por Movimiento Ciudadano parecen no terminar.

En diciembre del 2019, García Sepúlveda lideraba las preferencias electorales con un 26%, de acuerdo con una encuesta de Grupo Reforma. Sin embargo, en el más reciente sondeo de la misma empresa, el senador se hundió hasta el cuarto lugar con un 15%.

En otro sondeo de la localidad, efectuado por Hora Cero, el senador puntea la intención de voto. Los encuestados le daban un 33.8% si se presentaba como fórmula con Colosio Riojas para la alcaldía de Monterrey.