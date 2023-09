Por Alfredo Morales

Rubén Avalos Garnica, quien fuera escolta del ex Vicefiscal de la zona norte Carlos Maya Girón, es acusado de diversas irregularidades como pactar con crimínales, extorsionar a madres buscadoras, desaparecer carpetas de investigación en contra de sus familiares por diversos delitos.

Otra de las denuncias en contra de Avalos Garnica, es que aprovecha el poder para pedir favores sexuales a ministeriales y las que no acceden son despedidas, en cuatro años hizo lo que ni un policía ministerial ha logrado ni con maestrías ni doce años de carrera, es el fiscal de facto de la fiscalía general del estado de Quintana Roo a grado de decir que él no le rinde cuentas a Raciel López Salazar sino al titular de Sefiplan.

El ex escolta es hijo del ex director de protección civil de Cancún en la gestión de Gregorio Sánchez, Rubén Avalos Gutiérrez, ahora prófugo de la ley y de Fátima Garnica ex candidata del PAN por el Distrito VI en el 2019 quien tiene varias denuncias una de ellas por los condóminos de Isla Dorada a quienes extorsiono con 5 millones de pesos por entregar el restaurante del fraccionamiento el cual no pagaba la renta y se negaba a entregar, presumiendo en ese entonces sus relaciones con personal de la fiscalía general del estado, la carpeta del caso fue desaparecida por la vicefiscalía a petición de Rubén Avalos Garnica.

Otra de las denuncias en contra de Fátima Garnica y Rubén Avalos fue hecha por Sergio J. Delgadillo Cámara a quien quisieron asesinar con un bat, el cual se refugió en la estación de policías de la zona hotelera de Cancùn y solo lograron dañarle el carro, la carpeta tambien desaparecio.

Rubén Avalos Garnica desapareció la carpeta de investigación de su tío Víctor Garnica quien fue detenido cuando pretendía tener sexo con una niña de 10 años en el fraccionamiento Isla Dorada, El tío de Rubén Avalos Garnica fue detenido justo cuando subía a la niña a su camioneta cuando la menor iba caminando al Seven Eleven de Isla Dorada, Por estos hechos las victimas presentaron una denuncia en la fiscalía general del estado de Quintana Roo, sin embargo, la carpeta la mandaron a la congeladora y finalmente la carpeta desapareció, según las primeras investigaciones internas por instrucciones del vicefiscal Carlos Maya de quien Rubén Avalos Garnica era escolta.

Los presuntos acuerdos con grupos crimínales se mantienen, Rubén Avalos tiene el control de las finanzas de la fiscalía, porque detrás de él está uno de los nuevos funcionarios del estado de Quintana Roo el cual tiene de rodillas al nuevo fiscal al tener al control de las finanzas.

Con esto es más que claro que las madres buscadoras no obtendrán justicia y los ataques en contra de varios periodistas en los últimos meses no solo no tendran castigo sino que pudieron originarse desde este organismo.