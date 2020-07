Roberto Palazuelos manda incómodo saludo a Eduardo Videgaray

Roberto Palazuelos no se quedó callado tras los comentarios que recibió de Eduardo Videgaray en el programa “¡Qué importa!”, donde comentaron la dinámica de Palazuelos de mandar saludos personalizados por 2 mil 500 pesos.

El “Diamante Negro” posteó ese segmento del programa y mandó un saludo al conductor por una “futura orden de aprehensión” familiar.

“Dile a Videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, se lee.

Para algunos cibernautas fue simpática la respuesta del “Diamante Negro”, sin embargo, muchos lo consideraron un ataque, desproporcionado por tratarse de una cuestión familiar aún sin comprobar.

“Un Rey como tú no debe prestarle atención a estas cosas, además… la carilla estuvo suave y tu respondes metiendote con la familia (y con suposiciones, nada comprobado) Eso no está chido. PS…TQM”. “Oye Rob me caes bien pero no tú mismo has presumido que durante años fuiste privilegiado de la corrupción en México? En el mismo supuesto la mitad de tus amigos y familia estarían en la cárcel”. “¡Ouch! Duro y a la cabeza de Eduardo Videgaray, mi Diamante Negro. Tratar de hacer reír (con chistes malos, por cierto) es su trabajo, pero estoy seguro de que cuando le hablan de su hermano Luis se le borra la sonrisa”.

Hace unos días, el conductor de televisión Eduardo Videgaray defendió a su hermano Luis Videgaray, quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante los dichos de Emilio Lozoya.

Videgaray recurrió a su cuenta de Twitter para cuestionar si se deben creer en los dichos de “un delincuente” y desestimó la acusación bajo el argumento de que era “obvio” que el exdirector de Pemex sería capaz de “inventar de todo” para así salvar su “pellejo”.

Según las declaraciones de Emilio Lozoya, Luis Videgaray formó parte de una serie de sobornos para apoyar la reforma energética y la campaña electoral del candidato del PAN, Ricardo Anaya, en 2018.