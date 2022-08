Ricardo Monreal inaugura curso de capacitación a nuevos diputados de Quintana Roo

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena en la Cámara alta, inauguró en Cancún el Curso de Introducción Parlamentaria y Técnica Legislativa del Senado de la República a los nuevos diputados del estado, que entrarán en funciones el próximo 3 de septiembre.

Dicho curso está dirigido a todas las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, con el objetivo de reforzar los conocimientos parlamentarios para robustecer a la bancada y estar listos para apoyar a la federación y el estado.

Luego del proceso electoral en Quintana Roo, opinó, se avizoraban nubarrones, pero a través de los actores políticos, entre ellos Marybel Villegas, se alcanzó la unidad y hubo contundencia, por lo que ahora esperan se refleje en beneficios para la ciudadanía.

Con relación a sus intereses políticos, confirmó que buscará ser el candidato de Morena a la presidencia de la república.Sin embargo, dijo que aún no son los tiempos, por lo que todos los interesados deberían tener cuidado y no adelantarse, porque podrían estar incurriendo en promoción anticipada.

“La nomenclatura del partido no ha fijado reglas claras y trata con inequidad a los que aspiramos, pero no me voy a desesperar, porque incluso al presidente le conviene que yo sea su sucesor, porque tengo más madurez, más experiencia política, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar”.