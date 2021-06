Repartidores del periódico Por Esto! de Quintana Roo se declaran en paro tras fallecimiento de un compañero por falta de equipo de protección

CANCÚN, MX A 18 DE JUNIO.- – Desde las primeras horas de este viernes un grupo de repartidores del periódico Por Esto! de Quintana Roo protestan en los patios del diario para exigir equipo de protección tras el fallecimiento de uno de sus compañeros tras ser atropellado ayer.

Eivar Ruiz falleció a causa de un choque provocado por una combi de transporte urbano cuando realizaba sus labores en esta ciudad.

“Falleció a causa de un choque provocado por una combi de transporte y la falta de equipo de seguridad para trabajar que no da la empresa, así que esta vez no habrá otra familia que llore por la ausencia de otro compañero”, expresan los trabajadores.

Cabe señalar que los trabajadores habían venido denunciando sus inconformidades desde la llegada de la nueva administración al diario, pero estas no han tenido eco, además de la fuerte carga de trabajo que realizan y que no se ve retribuida en sus ingresos