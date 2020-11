Reinfección de COVID-19 es más severa y mortal, asegura experta

“Es difícil corroborarlo porque para cerciorarnos de que es una nueva infección –no reincidencia por una infección residual– necesitaríamos una muestra del virus, no la prueba PCR, no los anticuerpos, sino el virus en sí para poder comparar genéticamente la infección inicial con la infección más reciente. (…) No ocurre con gran frecuencia porque por lo general no tomamos este tipo de muestras en pacientes”, indicó.

Durante el seminario, la especialista relató que en Europa hay situaciones en que personas han tenido una infección inicial y meses después han tenido una segunda infección, “el ejemplo más aterrador: hay tres casos en que una persona había contraído covid-19 una vez y posteriormente se volvió a enfermar y falleció”.

“En Estados Unidos hay una situación similar en que una persona muy sana, sin ninguna enfermedad de riesgo conocida para una progresión más severa, contrajo un caso leve y tolerable de covid-19 y varios meses después desarrollo covid-19 nuevamente y terminó con una segunda enfermedad sumamente severa, desconozco si sobrevivió”, apuntó.

