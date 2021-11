Reciben cientos de playenses a Nivardo Mena y se identifican con su causa

Playa del Carmen.- Cientos de personas refrendaron su apoyo a Nivardo Mena en caso que quiera participar en la próximas elecciones del 2022, pues el apoyo de los “Amigos con Nivardo Mena” en tiempos de la Pandemia se vio reflejado con ayuda alimentaria y medicamentos de primera necesidad.

Acompañado de los coordinadores de la “Red de Amigos en Playa del Carmen”, Russbel Pat, Mónica Bargas, Leonel Castillo y el doctor Lorenzo Aguilar, Nivardo Mena agradeció la invitación que le realizaron los habitantes de las colonias de Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad y aseveró que cada día hay más gente con la vocación de ayudar.

“El dinero en los gobiernos sí alcanza, yo lo hice en mi Municipio, tuve la dicha de donar mi sueldo y el de mis regidores para ayuda social, no estoy acostumbrado a cambiar la verdad por la mentira y ahora que no soy Presidente seguimos ayudando con la red de Amigos con Nivardo Mena, ese es propósito que nos mueve día con día; pugnó por la familia y porque estén bien”, sentenció el invitado especial.

Una señora de la tercera edad se acercó a Nivardo Mena y le agradeció la ayuda por parte de sus amigos; pues en varias ocasiones han tocado puertas en dependencias del gobierno estatal y municipal y el trámite es muy tardado, eso cuando les dan respuesta.

“La señora Mónica Vargas me habló muy bien de usted, y es que todo el apoyo que nos ha traído lo da a nombre de los ‘Amigos con Nivardo Mena’, yo agradezco toda la ayuda porque en el lugar que nos tocó vivir hay muchas carencias y ojalá algún día tenga la oportunidad de ir para allá”, detalló.

Por otra parte, una líder natural, dejó en claro que el apoyo a su hija en materia de educación fue lo que la orilló a sentir curiosidad por conocer a Nivardo Mena y toda su trayectoria.

“El señor Nivardo me tocó el corazón porque muchas de sus vivencias también me han pasado, me gustaría que la gente sea leal, muchos aquí han recibido ayuda de los Amigos con Nivardo, mi hija está tomando un curso y la vine a apoyar y me gustó su mensaje, por eso me pongo a su disposición a cualquier proyecto que usted quiera emprender”, dijo.

Finalmente, gente que se ha sentido traicionada por políticos, fueron enfáticos en descalificar el actuar de algunos funcionarios, pero nuevamente le hicieron ver a Mena Villanueva que su apoyo es incondicional para cualquier aventura que se avecine.

“He sido líder natural por más de 25 años, he visto sus ganas de ayudar, espero que siga así y que atienda a más colonias de Playa del Carmen, esas colonias a las que mal llaman irregulares, porque como hemos podido nos hemos hecho de un terrenito para vivir y también merecemos servicios”, concluyó.