¿Realmente en los Walmart de EU se venderá la vacuna contra el COVID-19?

La decisión del gobierno federal fue muy criticada. Muchos acusaron al gobierno de López Obrador de querer hacer un monopolio con la vacuna al no permitir que la gente pudiera obtener una dosis por su cuenta. Algo que a su vez no ayudaría a reactivar la economía mexicana como se desea desde hace meses.

Estados Unidos anunció que posiblemente venderían la vacuna contra el COVID-19

A comparación de nuestro país, en esos días Estados Unidos anunció la posibilidad de poner a la venta la vacuna del COVID-19, a través de varias cadenas de supermercados como Walmart y Sam’s Club que desde principios de diciembre ya estaban preparándose para almacenar y administrar las dosis.

Si bien aún se esperaba la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para la vacuna de Moderna, luego de que el gobierno aprobara de emergencia la de Pfizer y BioNTech, los autoservicios ya se equipaban con suficientes congeladores y hielo seco en sus instalaciones para comenzar con la operación.

Y algunos mexicanos ya planean viajar allá para comprar su dosis contra el COVID-19

La cosa es que muchas personas de nuestro país, al no estar de acuerdo con el esquema de vacunación mexicano donde se tiene como prioridad al personal de salud y a adultos mayores, ya comenzaron a planear su viaje a los Estados Unidos para ir a un Walmart o Sam’s Club a comprar su vacuna de COVID-19 por la cantidad de 20 dólares, precio que Pfizer y BioNTech pactó con el gobierno americano por cada dosis.

Y es que no tenemos duda de que muchos tienen los medios para pagar los 400 pesos mexicanos por una vacuna, así como el viaje de ida y vuelta de México a Estados Unidos. Pero las cosas son más complejas de lo que parece, por lo que si ustedes tienen el plan de viajar para vacunarse deberán esperar un buen rato.

Pero la misión con la vacuna del COVId-19 es más compleja de lo que piensan

Pero no lo decimos por aguafiestas o ‘resentidos’. Hace unos meses y al anunciar la operación Warp Speed, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a obtener 300 millones de dosis contra el COVID-19 para antes de que comenzara el 2021. Una cifra bastante ambiciosa que daba la esperanza de reactivar la economía del país.

Sin embargo, la misión ha sido más compleja de lo que se pensaba. El 24 de diciembre el portal CNN informó que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) apenas se habían contabilizado 9.5 millones de dosis existentes. Una cifra muy por debajo de las 20 millones que se esperaban.

Las dosis están llegando con retrasos y la vacunación no ha sido tan rápida como se esperaba

Hasta la mañana del 23 de diciembre los CDC también informaron que sólo un millón de personas han sido vacunadas en el territorio estadounidense. Si bien muchos estados de EU mencionaron que la vacunación era rápida y los datos en cuestión no estaban actualizados, los encargados del Warp Speed admitieron que dicha cifra de dosis y vacunados no se alcanzaría antes de finalizar el 2020.

El retraso en envíos, la organización de los estados para recibir las dosis contra el COVID-19 y otros factores provocaron que se cambiara la fecha estimada para obtener 20 millones de estadounidenses vacunados. Por ello se espera que sea en la segunda semana de enero de 2021 cuando EU llegue a la meta.

Y los ciudadanos estadounidenses tienen prioridad ante la aplicación de las dosis

A eso hay que agregar que a principios de este mes el aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto donde se da prioridad a los ciudadanos del país vecino para recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto durante una “cumbre de vacunas” en la Casa Blanca donde se estimó que para abril de 2021 los más de 300 millones de americanos tendrían una dosis.

Si las cosas avanzan de manera lenta, como lo han hecho hasta ahora, el tiempo de vacunación en EU podría prolongarse. Dicho de otra forma, dudamos mucho que un ciudadano mexicano (a menos de que tenga doble ciudadanía y pertenezca a un sector vulnerable de la población) pueda comprar una vacuna (que aún no se comercializa) para antes de abril de 2021. Aunque bueno, nada pierden con intentarlo.

Los Walmart y Sam’s Club sí aplicarán la vacuna del COVID-19, pero…

Si no se convencen, también están las letras chiquitas en los Walmart, Sam’s Club, y otras cadenas de supermercados que anunciaron la administración de la vacuna de COVID-19 en sus sucursales. Mismos que hasta ahora no han anunciado como tal sus planes de vender la vacuna (no decimos que no ocurra, sólo que no pasará pronto).

No se confundan. Sí se aplicarán las dosis contra el COVID-19 en sus instalaciones, pero sólo lo harán para ampliar la red de vacunación y acelerar el proceso. En otras palabras, Walmart y compañía aplicarán dosis contra el coronavirus al personal de salud y adultos mayores que vivan en áreas rurales alejadas de los centros de vacunación.

Con un esquema de vacunación similar al de nuestro país

Aunque muchos citan una entrada del blog de Walmart donde se anuncia que sus sucursales aplicarán la vacuna, e incluso ya hasta recibieron las primeras dosis que se aplicaron a sus empleados, también indican que todo será conforme al esquema presentado por los CDC, casi similar al planteado en México.

“También estamos preparando nuestras más de 5,000 farmacias en las tiendas Sam’s Clubs y Walmart para que estén listas cuando llegue el momento de administrar a trabajadores esenciales, socorristas y estadounidenses de edad avanzada en ‘Prioridad 1B’ y ‘Prioridad 1C’, según la recomendación reciente de el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC”, menciona la cadena.

En conclusión, por ahora no se ve cercano un escenario donde las personas puedan ir a comprar una vacuna de COVID-19 como si compraran aspirinas, por lo que no les recomendamos que agenden viajes con esa intención. Aunque bueno, dicen que no hay peor intento que el que no se hace…