Rafael Marín no se descarta; “si las condiciones cambian, no podemos decir que no”.

Cancún.-A pesar de no inscribirse en el proceso interno de Morena a la gubernatura, el director del Corredor Multimodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, dejó entrever que si las condiciones en su partido cambian “no podemos decir que no, siempre y cuando el presidente me dé permiso, porque no le puedo dejar tirada la chamba”.

Luego de reunirse esta mañana con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) donde expuso las bondades de desarrollo e inversión del proyecto Multimodal de Istmo de Tehuantepec, Mollinedo Marín fue cuestionado por la prensa, sobre su decisión política de no inscribirse al proceso interno de Morena, cuando hay voces que lo ponen en la contienda.

Admitió que la militancia y amigos le han pedido participar en el proceso, pero por ahora dijo, no me dieron permiso, “el presidente es mi amigo y si me pide continuar con este proyecto del Istmo ahí voy a seguir, si las condiciones cambian ya veremos”.

Cuestionado sobre una de las cláusulas de su partido que podrían darle una nueva oportunidad de contender, el funcionario federal señaló que es algo que podría darse, pero todo depende de su partido, ya que lo principal es mantener la unidad y no poner en riesgo el triunfo en Quintana Roo.

Marín Mollinedo sostuvo que Morena tiene todo para ganar en Quintana Roo, pero no se ha logrado llegar a acuerdos para evitar una ruptura, y en un dado caso de resquebrajamiento, podrían surgir otras condiciones.

Admitió que hay una “guerra” entre la alcaldesa Mara Lezama y la senadora Marybel Villegas, que junto a el senador José Luis Pech y Luis Alegre serían los más fuertes para participar en la encuesta, pero si no se logra consenso y unidad, el Comité Nacional podría decidir una candidatura de unidad y darse otras condiciones, en la que admitió podría tener una posibilidad.

Es cierto dijo, que en las asambleas del partido no se ha podido dar la unidad, siempre las revientan y eso enfatizó es una preocupación. “No queremos una ruptura, tenemos todo para ganar, no podemos arriesgar algo que ya casi tenemos un a bolsa con un rompimiento”.

Rafa Marín, reiteró ser institucional y leal al presidente, que tiene buena relación con todos los aspirantes, ser amigo de todos y confío en que en un dado caso o eventualidad, tanto Marybel Villegas como Mara Lezama podrían darle su apoyo.

Dejó entrever que puede ser factor de unidad, pero eso dependerá de las condiciones y determinaciones del partido, por ahora dijo, sigo enfocado en mi trabajo y estoy aquí porque los empresarios me han invitado y quieren conocer las oportunidades de inversión en el sureste con el proyecto del Istmo.

De igual manera, ante el cuestionamiento de los medios, descartó ir de candidato a la gubernatura por algún otro partido, así me inviten todos en alianza no lo haría, afirmó.

“La gente me estima y es la que me promueve, no soy yo”, respondió ante la pregunta de que su nombre ha circulado últimamente en los medios y redes sociales, lo cual agradeció ampliamente.

Sometido a un fuerte cuestionamiento de los medios, Marín Mollinedo, trato de evadir algunas preguntas sobre los problemas de la entidad, pero admitió que la seguridad pública, el empleo y la falta de obra pública son quizá los temas más preocupantes de la sociedad.

“Quintana Roo es mi estado, quiero esta tierra, aquí vive mi familia y si tuviera que elegir entre la ciudad de México donde nací, Tabasco donde crecí o Quintana Roo donde he vivido muchos años y vive mi familia, elijo Quintana Roo”.

Pero finalmente reiteró, “si no tengo la libertad o el permiso del presidente, no me voy a mover”.

Por Víctor Flores