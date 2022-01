¿Quién podrá detener el crimen en Quintana Roo?

En Quintana Roo, ningún sector de la sociedad está a salvo de sufrir un atentado contra su persona o bienes, al menos así quedó demostrado ayer por la mañana cuando un sacerdote y otras personas que viajaban del poblado de “Javier Rojo Gómez” en Othón P. Blanco a Tizimín, Yucatán, fueron atacados a balazos por al menos seis hombres fuertemente armados a bordo de una camioneta y una moto.

El testimonio de las víctimas refiere que el comando abrió fuego contra ellos para obligar a detenerse, hiriendo en esa acción a una menor de 14 años. Después que la comitiva se detuvo, los sujetos armados tomaron al sacerdote y a su chófer para llevárselos a la fuerza. Aunque horas después fueron liberados en un área despoblada.

Las preguntas aquí son: ¿por dónde entran las armas que utiliza el crimen organizado en Quintana Roo?; ¿cuál es la estrategia para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos?; ¿quién de los gobernantes tomará en serio esta materia?

Me podrán decir “que una golondrina no hace verano”; pero no es así, Quintana Roo se desangra en todo el territorio, lo mismo son los dos ejecutados diario que hay en Cancún, que el tráfico de la droga en Cozumel; los secuestros en Lázaro Cárdenas con resultados lamentables, que los ataques armados en Solidaridad. El empresariado de Chetumal ya no soporta los constantes robos a comercio y la sociedad se queja de la inseguridad que tiene sus reales en la capital.

Aunque en las cifras alegres de la Federación, el “Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad” señala que la inseguridad en Quintana Roo bajó un 38%, la percepción ciudadana de los que diariamente estamos en la calle es otra; ¿quién podrá detener el crimen en los 11 municipios del Estado?, esa es la pregunta que las y los que aspiran a gobernar tienen que responder.

SASCAB

Los coordinadores parlamentarios de “Va por México”, Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011; con la finalidad que los derechos humanos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.

La acción de inconstitucionalidad es porque el PEF está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios.

Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.

Lo anterior sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; así como el recorte a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia. Y en cuanto al medio ambiente se concretaron afectaciones al presupuesto para Áreas Naturales Protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como en una disminución real en el anexo 16 destinado al rubro.

SACBE

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del Tren Maya, avanza en la actualización y creación de instrumentos de planeación urbano-territoriales a nivel regional, estatal, municipal y local.

En ese contexto, Fonatur anunció que el nuevo trazo del tren en el tramo 5 será paralelo a la actual carretera federal Cancún-Tulum, pero subterráneo, de esa manera aprovecharán las depresiones naturales de la zona, pasando por cuevas y cavernas, para lo cual ya se hacen los estudios correspondientes. Por eso los vagones serán panorámicos y en varios puntos del recorrido será posible ver cenotes.

Las estaciones serán decoradas con detalles de la región y tendrán escaleras y elevadores para ingresar a ellas; estarán ubicadas en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, proyectan que la obra esté lista a inicios de 2024.

Por fin, escucharon a los empresarios y el Tren Maya será “un Metro” subterráneo de Cancún a Tulum.