Queman a Turista en ‘Las de Guanatos’ de Cancún

En su cuenta personal de Facebook la usuaria Marissa Daniel, una chica extranjera que se encontraba de visita en Cancún, compartió un video en el que se puede apreciar con claridad un accidente ocurrido en el establecimiento conocido como ‘Las de Guanatos’ ubicado en la Plaza de Toros de este destino turístico, situación que la llevó a crear una campaña de recaudación de fondos para su recuperación.

A través del sitio web gofundme.com, la joven turista comenta que el incidente ocurrió el pasado 4 de abril en ‘Las de Guanatos’ en la Plaza de Toros, donde ella y su grupo de amigos, se encontraban disfrutando de su última noche en Cancún, sin embargo según la narración de la chica, apenas habían pasado diez minutos cuando las cosas se salieron de control.

En la página de recaudación, se puede leer la historia en la que Marissa narra los hechos con lujo de talle: “Sufrí quemaduras de segundo grado, en todo el lado izquierdo de mi cara, brazo izquierdo, oreja izquierda; incluso perdí algo de cabello. Todo esto fue debido a la falta de cuidado en las acciones de los empleados de este establecimiento, quienes continuaron vertiendo alcohol en una bandeja que ya estaba completamente encendida y literalmente explotó en mi cara y me prendió fuego”, son las palabras con las que describe el hecho.

#Vídeo: Queman a Turista en Guanatos de #Cancún, el mesero perdió el control del flameado de una bebida,este es el momento en el que dos meseros del bar mejor conocido como: “Las de Guanatos Plaza de Toros” prenden fuego a una bebida y las llamas alcanzan a una comensal pic.twitter.com/WEdOvYvm4p — La Palabra del Caribe – Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) April 10, 2021

También comenta que no cuenta con un seguro para pagar los gastos médicos, los cuales resultan altamente costos para ella, pues por el momento no tiene trabajo, al mismo tiempo que asegura que no busca simpatía, sino que su intención es exponer las acciones de la empresa responsable, pues al encontrarse en el extranjero no tiene conocimiento sobre el procedimiento legal en términos de reparación de daños.

En el video se observa que, tal cual explica la turista afectada, los empleados del sitio llevan a cabo el tradicional ‘ritual’ de la bebida flameada mientras ‘Las mañanitas’ suenan de fondo, sin embargo el descuido y negligencia de éstos, provoca que el flamazo alcance la cara de la chica, quien a pesar de no encontrarse en primer plano, se nota que el fuego se mantiene encendido hasta el final del video. Por el momento, gracias a los donantes, Marissa ha recaudado $1, 336 USD de un total de $25, 000 USD.