Qué dicen los expertos sobre la idea de AMLO de acudir a la Judicatura para revertir suspensión a su reforma eléctrica

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno de México acudirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que revise la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro y revierta la orden que emitió para suspender temporalmente la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El mandatario alegó que la reforma, que él impulsó y fue aprobada sin cambios por la Cámara de Diputados, tiene como fin proteger a las empresas paraestatales productoras de electricidad, por lo que acusó que el juez actúa como un “empleado subordinado de las empresas particulares”. “Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero […] sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Estas declaraciones detonaron una serie de reacciones de analistas jurídicos de México y el extranjero, varios de ellos alertaron de que más que una impugnación de AMLO, fue un linchamiento mediático.

Uno de ellos fue el chileno José Miguel Vivanco, abogado defensor de derechos humanos y director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones de López Obrador representan un retroceso a la democracia.

Grave retroceso ¿Habrá algún asesor presidencial que se atreva a explicarle a López Obrador que en una democracia el presidente no puede acudir al Consejo de la Judicatura para investigar a un juez simplemente porque falló en su contra?

A lo que un usuario @rescobarg76, abogado de profesión, le respondió: “No creo que necesite que se lo expliquen, lo sabe, pero no le importa. El quiere controlar todo, no tolera que alguien y menos un ‘triste juez’ se atreva a paralizar su gran legado”.

Otro que opinó sobre el tema en la misma plataforma fue José Ramón Cossío, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues lamentó que utilizara su conferencia para linchar al juez antes de impugnar mediante el recurso legal.

Lamentables comentarios hechos desde el gobierno a la suspensión del juez de distrito contra las reformas en materia eléctrica. Tanto por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en dónde debieran hacerlo: el recurso

Por su parte, Arturo Pueblita, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), llamó a respaldar la separación de poderes:

Esto es una injerencia inconstitucional del titular de un Poder de la Unión respecto a otro. Es completamente inadmisible. Debemos respaldar en todo momento la separación de poderes como presupuesto político del Estado de Derecho

Miguel Carbonell vs secretaria de Energía

Uno de los analistas más consultados por los medios de comunicación es Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien por el mismo tema se enfrascó en una discusión a través de Twitter con la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle.

Y es que el abogado retomó una nota donde con las declaraciones de la funcionaria, en las que menciona que iban a actuar sobre el juez Gómez Fierro porque “se muestra con un claro servicio a algún interés”.

“¿Es una amenaza directa Rocío Nahle? Su hermano es un honorable Magistrado, debería hablar con él para que se informe de lo que significa la independencia judicial”, preguntó Carbonell, arrobando a la secretaria de Estado.

Pocos minutos después respondió Nahle “No, no es amenaza, es un derecho de apelación . Y efectivamente respeto mucho la independencia judicial , tanto que no tengo que preguntarle a nadie y mucho menos a mi hermano.”

Además de intentar hacer de la CFE un monopolio, especialistas dicen que la Ley va en contra del ambiente (Foto: Reuters)

Al respecto, el también Dr. en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (España) le replicó que “no hay apelaciones” en un proceso de amparo:

Ejerza su derecho de promover cuanto recurso considere mejor, pero ante los tribunales no a través de linchamientos mediáticos. Y no, no hay “apelación” en el proceso de amparo. Cuando guste se lo explico

Finalmente, el investigador explicó que a lo largo de la historia la independencia judicial siempre ha resultado incómoda para los regímenes autoritarios. “Por eso es que hoy más que nunca hay que defender a nuestros jueces”, sostuvo.