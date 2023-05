Las últimas semanas he observado que el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Social Participación Ciudadana y Derechos Humanos en el Ayuntamiento Benito Juárez (Cancún), Jorge Arturo Sanén Cervantes, anda muy movido. Lo mismo celebró el Día del Niño, de la Madre, del Maestro, del Estudiante, que inaugura una ventanilla para el servicio de la comunidad.

Jorge Sanén, como lo conocen popularmente, es uno de los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, al grado que hoy es el Presidente del Consejo Político de ese partido, cargo que toma relevancia en el periodo de elección de candidatos (as) a un cargo de elección popular para el 2024. Son los 40 consejeros morenistas los que decidirán el método para la selección de las y los candidatos, así como analizar el currículum de cada uno de los que aspiran.

Pero ¿qué busca Jorge Sanén? Bajo la máxima que todo funcionario público si “respira aspira”, no dudemos que el Regidor quiere una posición más en el 2024, tiene todas las características, es fundador de Morena, ha estado dos trienios en la administración pública, tiene experiencia laboral y es aceptado por los sectores de la sociedad. Lo que falta saber, es si quiere sustituir a Ana Patricia Peralta de la Peña o buscará una candidatura por uno de los 8 distritos donde incluyen a Benito Juárez. Aunque no hay que descartar que pudiese ser llamado al Gabinete Estatal. Al tiempo…

SACBE

Ayer platiqué con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la XVII Legislatura, Renán Sánchez Tajonar, a parte de comentar que concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, me dijo que los trabajos no se detendrán, ya que continuarán a través de la Comisión Permanente.

No son vacaciones, pues cada presidente de las 26 Comisiones convocará a sus integrantes pues tienen temas por atender y será en el receso cuando sean tratados de manera puntual. Adelantó que habrá periodo extraordinario de sesiones con el fin de ir desahogando los asuntos en cartera para cumplir con el objetivo de evitar el rezago legislativo.

SASCAB

Mañana 1 de junio inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. Según la agencia oficial National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos la probabilidad de que esta temporada de huracanes sea “casi normal” es del 40%; la probabilidad de que la actividad de huracanes sea superior a una temporada normal es del 30%.; otro 30% de probabilidad de una temporada “por debajo de lo normal”.

El pronóstico de la NOAA para esta temporada habla de entre 12 y 17 tormentas tropicales; de estas tormentas, entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes; y de esos huracanes, entre 1 y 4 llegarían a ser de categoría 3 o superior.

Los nombres para cada tormenta o huracán son: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Flanklin, Ger, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Niguel, Ophelia, Philippe, Reina, Sean, Tammy, Vicen y Whitney. Ahí se las dejo…