Propone Laura Beristain tolerar el consumo de drogas y la prostitución en Solidaridad

Tolerar la prostitución, el consumo de drogas y su venta libre, la trata de personas en especial de grupos indígenas, el fraude en cajeros automáticos, entre otras actividades ilícitas, es la propuesta de Laura Beristain Navarrete para “resolver” la problemática de la Quinta y Décima avenidas.

En un grupo de WhatsApp que la presidenta municipal de Solidaridad tiene dados de alta a diversos personajes de la política y empresarios de Playa del Carmen, Beristain Navarrete dio respuesta a peticiones muy puntuales de sus interlocutores a través de mensajes escritos y uno de voz.

Las conversaciones están en poder de este reportero. Las mismas permanecerán a resguardo y por obvias razones, me reservo el derecho de proteger a mi fuente, aunque cabe señalar que su origen está dentro del propio Palacio Municipal. Lo que sí exhibimos aquí mismo, es el último audio de la conversación.

SECUENCIA DE LOS MENSAJES

El grupo se denomina “Sector Turístico RM”; la secuencia de los mensajes que nos ocupa, inicia con una respuesta que un empresario hace a la presidenta municipal.

“Buenos días presidente. Muchas gracias por su respuesta aunque podrían abrir las bajadas de los puentes para emergencias!!! Y referente a los AMBULANTES y Vendedores de Droga como vigilancia continua en la 5ta Avenida se podrá hacer algo???”

Laura Beristain.- “Claro como nos vayan avisando y el tema de los aditivos es muy fuerte por lo que sería positivo manifestarse de manera permanente para exigir no al ambulante en la 5 y 10 así como playas no a la ilegalidad nada de espectaculares que se convierten en obstáculos etc etc.

Hasta lograr que haya zona de tolerancia o algo diferente para que dejen a las familias. Entre otras varias cosas.

El tema es que hay quien viene a eso, hay gran demanda y me parece que le debemos apostar a cierto orden como en Ámsterdam. En este paraíso hay varios temas ustedes conocen.

Muy fuertes para lo que se deben planear estrategias y nadie salga mal, ni el pueblo, turistas, empleados Código de Acero.

Por lo pronto habrá una nueva energía que ya era urgente y buscar encontrar en bien común soluciones”.

EN LUGAR DE SANCIONES, TOLERANCIA PROPONE BERISTAIN

La conversación continúa en los mismos términos, pero hay una sección que destaca del resto, es la parte donde una empresaria le hace ver que los permisos a los vendedores ambulantes y demás presuntos delincuentes los otorga el mismo Ayuntamiento, pero Beristain insiste en el “Quid pro Quo”:

Empresaria.- “La principal solución es no dar permisos y vigilar la dependencia de quien lo otorga y también sancionarlos. En la 5ta entre calles 6 y 8 hace un año y medio que no mueven a los ambulantes porque tienen permisos, los cuales fueron otorgados sin solicitar la anuencia de vecinos (empresarios bien establecidos)”.

Laura Beristain.- “Son narcos armados y no queremos otros Blue Parrot más las historia. Más las historias conocidas.

Son gente mercenaria sin escrúpulos además consumidores y vendedores al mismo tiempo. No es tan sencillo, por eso una estrategia y anunciarlo basada en la ley. Por eso hay que tener zonas de tolerancia”.

“DROGAS Y PROSTITUCIÓN POR SIEMPRE”: ¿EL MENSAJE?

Ya inmersa en las explicaciones que, de hecho nadie le había solicitado, Laura Beristain ofrece más para fortalecer su propuesta de fomentar el consumo de drogas, la prostitución, entre otras actividades ilícitas, en carácter de “toleradas”.

Laura Beristain.- “Desde el inicio de la historia de la humanidad existen diferentes tipos de prostitución pies que tengan su carnet de salud, etc, etc.

Lo que no deseamos es que la gente siga matándose entre ellos niños jóvenes mujeres y hombres los atrapan los dan a probar y los mandan a vender y hasta a disparar. Playa requiere orden y disciplina militar. Para que no se destruya. Gracias.

Ah y entonces hay que abrir espacios para que se establezcan de forma organizada pero en otras áreas.

La quinta debe ser absolutamente limpia y peatonal y la 10 se queda peatonal y ciclovía, ya no habrá paso de vehículos. Eso dará más capacidad de disfrute de turistas caminar comer gozar y a los comercios también”.

Los empresarios continúan insistiendo en que sólo requieren que se garantice la seguridad en la Quinta Avenida, principalmente entre la avenida Constituyentes y la calle 42 norte; hay quien pregunta si es que se requiere hablar con algún otro nivel de gobierno, a lo que Luara responde con un audio:

“Estimado (… empresario), me da mucho gusto saludarte, conocemos todos la situación en el mundo del tema de los productos ilícitos y ahora que va a quedar cerrada en su totalidad la Quinta Avenida y la 10 Avenida hasta Plaza la Alegría para ser peatonales las dos y que vamos también a cambiarnos en diciembre al nuevo Palacio Municipal y dejar el antiguo Palacio Municipal para el Museo de la Ciudad.

Entre todos debemos buscar una figura jurídica para prohibir el ambulantaje y sancionar a quien haga este tipo de prácticas porque lastiman como bien tú dices acertadamente a nuestra gente a nuestros turistas.

Yo creo que entre todos podemos lograr que inclusive haya una zona de tolerancia porque también existe la demanda, el turista viene en busca de ese tipo de situaciones y siempre, como les comenté en la grabación anterior, lo ideal sería estar unidos y tener varios diálogos.

Pero tenemos que mejorar la seguridad de los visitantes, de la gente que aquí radica para otorgar al mundo un municipio turístico saludable y bien protegido, tienes toda la razón. Un abrazo, felicidades”.

¿BUSCAR UNA FIGURA JURÍDICA PARA PROHIBIR EL AMBULANTAJE?

Lo que la presidenta municipal parece ignorar, es que de hecho en la zona turística, en especial en la Quinta Avenida, está prohibido el comercio en vía pública, con base en el artículo 52 del Reglamento para el Comercio en la Vía Pública del Municipio de Solidaridad.

“Artículo 52.- No se otorgarán permisos para comerciantes en vía pública en las siguientes áreas de la ciudad de Playa del Carmen: I. Zona turística, que es la comprendida dentro del polígono ubicado: de la zona de playas, hasta la Décima Avenida; y desde la calle primera sur bis, hasta la calle ciento seis norte.

II. Conjunto Playacar. III. la Carretera Federal en su tramo municipalizado. IV. La Avenida Juárez, desde la av. 10 hasta el final de la misma.

V. La Avenida Constituyentes, desde la av. 10 hasta el final de la misma. VI. la Avenida 30, desde 1ª sur bis hasta el final de la misma. VII. Fraccionamientos residenciales. VIII. la av. Chemuyil desde Plaza de las Américas hasta el final de la misma.

IX. Toda la av. 115. X. la av. Universidades. XI. la av. 28 de Julio. XII. la av. Luis Donaldo Colosio. XIII. en los perímetros aledaños a las instituciones educativas, a una distancia de 100 metros de los de tipo ambulante y semi-fijo y de 200 metros los fijos”; además de otras diez fracciones más.