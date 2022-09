Chetumal.- Haré la propuesta de cambiar el nombre de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, a la de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, reveló en diputado presidente de dicha Comisión en la XVII Legislatura, Issac Janix Alanís.

En legislador, invitado al Informe de Gobierno de la presidente municipal, Juanita Alonso Marrufo, destacó que propondrá este cambio de nombre porque los Bomberos también deben ser atendidos desde el Poder Legislativo, “son nuestros héroes”, les dijo a los representantes de los medios de comunicación que lo entrevistaron y agregó que será mañana miércoles a las 4:00 de la tarde cuando instale su comisión y en octubre ya pueda ser aprobado este cambio.

Apuntó que tiene la certeza de que la gobernadora electa que tomará protesta como Constitucional el próximo 25 de septiembre, nombrará a las personas adecuadas y poner énfasis en la Protección Civil, así que desde el congreso coadyubarán para que las y los quintanarroenses puedan estar seguros ante los desastres de cualquier índole.

“La verdad es que afortunadamente tenemos mucha experiencia con los fenómenos naturales y hemos podido avanzar mucho en las últimas administraciones estatales; los municipios han hecho un buen trabajo. Me asombró escuchar en el informe del presidente municipal de Tulum (Marciano Dzul Caamal), todo lo que se ha invertido en Protección Civil, creo que vamos por muy buen camino”, enfatizó.

Janix Alanís no olvidó hablar sobre el tema de Seguridad Pública, donde expresó que es una labor no solo del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos Poderes del Estado, así que, junto con los otros dos niveles de gobierno, tiene la certeza de que Quintana Roo resolverá este tema de inseguridad poco a poco.

“Las decisiones de la gobernadora electa (Mara Lezama) van a ser muy puntuales, le ayudaremos desde la XVII Legislatura para que se logren; y lo que es importante es que seremos muy vigilantes para que los presupuestos y los encargados de Seguridad Pública hagan su trabajo de manera correcta, no vamos a esperar un año”, destacó.

Además, pugnará para que exista una ley estatal de Bomberos, porque es un tema que haría justicia a estos servidores públicos.

AGENCIA SIM