Procurador de EU habla con Gertz Manero sobre la extradición de Caro Quintero

Merrick Garland, procurador general de Justicia de Estados Unidos se comunicó este jueves por teléfono con el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, para hablar de la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Entre estos cargos, se incluye “su presunto involucramiento en el secuestro y asesinato del agente especial de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena, en 1985”, agrega el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

El procurador general estadunidense aprovechó su conversación con Gertz Manero para ofrecer sus condolencias a los familiares y seres queridos de los 14 marinos mexicanos que fallecieron en el siniestro del helicóptero que participó en el operativo de la captura de Caro Quintero.

El pasado viernes 15 de julio, la Marina de México capturó en la sierra de Sinaloa a Caro Quintero, por lo cual Garland, horas después del arresto, agradeció al gobierno mexicano por el hecho resaltando que fue también resultado de la cooperación con la DEA.

De ser extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico, lavado de dinero, el secuestro, tortura y asesinato de un agentes federal estadunidense (Camarena), Caro Quintero será procesado judicialmente en la Corte Federal del Distrito Central en Los Ángeles, California.

Por tratarse del homicidio de un agente federal de Estados Unidos, y de ser declarado culpable en un juicio donde se respetará su presunción de inocencia, se le castigaría con cadena perpetua como sentencia mínima o varias cadenas perpetuas como castigo máximo.

