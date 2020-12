Presentan en Rayados a Javier Aguirre como nuevo entrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Seducido por lo que le presentó el Monterrey, Javier Aguirre fue presentado como el nuevo entrenador de los Rayados.

Después de 20 años, “El Vasco” retornó a la Primera División de la Liga MX, un lapso en el cual dirigió dos Copas del Mundo con la Selección Mexicana, en España, Emiratos Árabes, Egipto y Japón.

“El proyecto que me plantó Duilio [Davino, presidente deportivo del club] no pude rechazar: un equipo ganador y de una filosofía que empalma con mis ideas. Me llamó volver a México por la institución seria y que está llena de éxitos. Quiero ser protagonista en un gran equipo y ganar”, explicó Aguirre, durante su presentación como estratega regiomontana.

El timonel experimentado, campeón del Invierno 1999 con el Pachuca, añadió la esencia que mostrarán los Rayados con él al frente.

“Veo a un equipo muy motivado y muchos de los jugadores me preguntaron cosas, sobre España y Mundiales. Quiero transmitir ideas futbolísticas y siento que caí de pie en el plantel. Es un plantel muy basto y que te dan muchas opciones para jugar, pero todos tendrán un hilo conductor: la actitud. Nuestro equipo debe salir a ganar siempre y eso no es fácil; debemos ser protagonistas y estoy seguro de ello”.

Además, rechazó la posibilidad de firmar nuevos jugadores, aunque Davino dejó abierta la posibilidad.

“Es un plantel para ganar y los entrenadores debemos estar listos para cualquier proyecto. En lo personal, me vino muy bien venir ahora a Monterrey. No tengo necesidad de refuerzos, estamos muy bien, es un equipo poderoso. Voy a jugar con esto, de una revancha, no queda mucho para que empiece la Liga MX, pelear arriba de la tabla y por el título”.

Aguirre regresó al balompié mexicano –sin contar la Selección Nacional– tras casi dos décadas, en las cuales sólo pudo conquistar campeonatos con el Al-Wahda de Emiratos Árabes.

“Más o menos sé controlar la presión, después de estar 20 años fuera y estar en Copas del Mundo. Quiero decirle a la afición que no tengan dudas: la presión es mucha, pero sabré manejarla y sacar los resultados”.