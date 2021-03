Postula Verde a viuda de Nacho Sánchez en Puerto Morelos

CANCÚN.- Blanca Merary Tziu viuda de Ignacio Nacho Sánchez, será la candidata de la colación Morena, PVEM, PT y MAS en Puerto Morelos, confirmó esta noche el comité estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Acompañada de la alcaldesa con licencia Laura Fernández Piña, el dirigente estatal del PVEM Pablo Bustamante presentó Merary Tziu como la candidata del PVEM a través de redes sociales.

La viuda de Nacho Sánchez agradeció la confianza del partido y el apoyo de la alcaldesa Laura Fernández, para abanderar la coalición.

“Estoy muy contenta y me siento muy honrada de que se me presente la oportunidad, estoy segura de que tuve el mejor maestro, me siento capaz de llevar este proyecto en alto, no me gustaría que se perdiera el trabajo ya hecho, esto va por nachito (Ignacio Sánchez), voy a poner todo de mí para llegar a la Presidencia Municipal (de Puerto Morelos) les agradezco la oportunidad”, expresó Blanca Merary Tziu.

Cabe destacar que en Puerto Morelos la “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, que integrada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Autentico Social (MAS) en candidato sería siglado por “el verde”.

El asesinato de Ignacio Sánchez, quien actualmente era el secretario de Desarrollo Social y Turismo del Ayuntamiento de Puerto Morelos, y se esperaba fuera el candidato a la presidencia municipal siglado por el Partido Verde Ecologista de México en la coalición PVEM-MORENA-PT, ha puesto en duda la seguridad del proceso electoral en el estado de Quintana.