Posible, que Iberdrola cancele en Puebla: Miguel Barbosa

Al conocer la cancelación de un proyecto por parte de Iberdrola en Veracruz, el Gobernador Miguel Barbosa no descartó que la trasnacional pueda decidir lo mismo con una inversión de 8 mil millones de dólares prevista para Puebla.

En videoconferencia, el Mandatario morenista reveló que instruirá a la Secretaría de Economía acercarse con la empresa española para analizar su planteamiento sobre dos parques fotovoltaicos, cada uno valuado en 4 mil millones de dólares. “Iberdrola seguramente está haciendo reconsideraciones de sus inversiones en México, seguramente, no que yo sepa ha hecho cambios o reconsideración de lo que dijo podría invertir en Puebla, no tengo información al respecto, pero sí es un hecho posible, vamos a ver”, expresó. “Voy a pedir a la Secretaría de Economía que se comunique con Iberdrola para que veamos en qué condiciones está, porque si Iberdrola tiene en Puebla una gran inversión, una enorme inversión, no sé cuánto tenga allá en Tuxpan, pero en Puebla tiene una gran, gran, inversión”.

A principios de año, Enrique Alba Carcelén, CEO en México de Iberdrola, anunció la intención de construir en Puebla dos parques fotovoltaicos con capacidad de 200 megavatios. Este miércoles, Grupo REFORMA informó que en Tuxpan, Veracruz, la empresa española decidió cancelar una inversión de mil 200 millones de dólares previstos para una central de ciclo combinado de energía, al no llegar a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la distribución de gas. El proyecto ahora será retomado por la CFE y licitado a compañías nacionales, de acuerdo con el Gobernador veracruzano, Cuitláhuac García.

La inversión propiciaría, según el Alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Mancha, 2 mil empleos y también la generación de energías limpias en una ciudad que desde hace 25 años tiene la termoeléctrica Adolfo López Mateos, la cual funciona con combustóleo.