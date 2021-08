Ponen ejidatarios de Puerto Morelos en jaque a la Mafia Agraria

PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO.- Ejidatarios de Puerto Morelos decidieron marcarle límites al presidente del Comisariado, Braulio Núñez y lo han puesto contra la pared. El pasado lunes 9 de agosto han firmado un documento en el que le exigen a Núñez López cancelar la asamblea que se pretende realizar el próximo 15 de agosto.

Ante el escandaloso fracaso que representó la asamblea general del pasado 20 de junio, al presidente del Comisariado Ejidal, Braulio Núñez, le urge un nuevo intento, pero la desesperación le obliga al descuido, no habrán transcurrido dos meses entre asambleas como lo dispone el artículo 34 del Reglamento Interno, pero además, sigue en la pretensión de poner y quitar puntos en el orden del día con lo que se exhibe cada vez más.

Pero los ejidatarios, ya plenamente conscientes de las pretensiones del Comisariado Ejidal, le han solicitado, con base en el artículo octavo Constitucional, que cancele la realización de la asamblea convocada para el 15 de agosto.

La cancelación la exigen pues consideran que los puntos a tratar obran en perjuicio de los propios ejidatarios y le señalan puntualmente en la misiva a Núñez López que el fin ulterior de esas modificaciones a los puntos de la orden del día, tiene como fin, “el despojo de 900 hectáreas de terreno”.

Por si lo anterior fuese poco, le recuerdan al presidente del comisariado que se inició una carpeta de investigación en su contra por la presunta comisión de delitos penales.

ESTAS SON LAS CONSIDERACIONES

1.- Cambia de manera ilegal el recinto oficial y lugar de costumbre señalado en el reglamento como lo es la casa ejidal: la primera es convocada para su verificativo en las instalaciones “de la casa ejidal” ubicadas en domicilio conocido y en la segunda convocatoria es señalado para su verificativo en el predio de la parcela N° 1741 ubicado en la carretera puerto Morelos -leona Vicario kilómetro 3 más 200 metros, lo cual no solo es ilegal sino que genera confusión.

2.- En el punto número 17 del orden de asamblea elimina el avecindamiento del C. Carlos Alberto Martínez Castillo, y agrega el avecindamiento del C. Daniel Lozano Briones, sin justificación alguna.

3.- En el punto número 26 del orden del día agrego el avecindamiento del Pablo Manuel Lozano y Rosado. Quien no estaba en la primera convocatoria, de la misma forma agrega otros avecindamientos de otras personas en los puntos 30 el del C. Jesús Hernández Carrillo y en el punto número 31 al C. Jorge Núñez Méndez.

4.- Agrega los puntos 36 y 37 que no se publicaron en la primera convocatoria.

5.- Viola la temporalidad y lugar marcada en la convocatoria contraviniendo lo que mandata en su artículo 34 el reglamento interno del ejido, Que dice que las asambleas se celebraran cada dos meses y en la casa ejidal.

6.-A si mismo le informo a usted que se inició una carpeta de investigación en su contra por los delitos penales que en su momento conocerá por todas las conductas delictivas desplegadas de manera reiterada y contra de los intereses del ejido.