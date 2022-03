Políticos saltimbanquis

Particularmente en este proceso electoral local, la llamada clase política quintanarroense sufre de un síndrome al que coloquialmente le han llamado “política del chango”, en otras palabras, que si no les cumplen sus aspiraciones en el partido que militan, pues simplemente renuncian a él, no sin antes estar “amarrados” con la competencia.

En ese contexto hablemos de la competencia por la gubernatura, donde dos de los cinco competidores han dejado su partido para ir a militar en otro, específicamente la aún diputada Federal Laura Fernández Piña y del aún senador, José Luis Pech Várguez.

Laura Fernández dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para irse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), o sea, pasó de ser ideológicamente de “centro-derecha”, a ser de “izquierda progresista”. Pero ese movimiento que muchos calificaron de “simple”, ya perfilada como la candidata de su nuevo partido a la gubernatura, ha arrastrado a otros políticos a ese proyecto, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque “los verdes” continúan firmes y unidos, aunque ahora estén preocupados por su candidata.

En el caso de José Luis Pech Várguez, al no verse beneficiado nuevamente con la candidatura a la gubernatura por Morena, decidió pasarse al Movimiento Ciudadano (MC), donde le garantizaron ser el abanderado de ese partido y en los primeros días de marzo dejará su curul para dedicarse a hacer campaña.

Pero no se va solo, en su lista están sus amigos ex priístas, como Jesús Pool Moo, actual regidor del PRD en el Cabildo benitojuarense y seguramente su amiga de lucha, Mildred Ávila Vera, quien a pesar de estar presente y en primera fila en el registro de la candidata de Morena, le debe su carrera política de los últimos años al Senador.

Esto aún empieza, la sociedad quintanarroense irá enterándose de los cambios que habrá durante el proceso electoral, donde no hay más estrategia que quitarse militantes, simpatizantes y grupos políticos entre cada uno de los que aspiran a gobernar Quintana Roo. Al tiempo…

SASCAB

Mucha suerte al compañero Rolando Medina Valdez, que decidió no participar en la búsqueda de la diputación local por el Distrito 11 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), ahora dice que mejor se va por el Partido Acción Nacional (PAN).

En su comunicado señala: Ante una serie de irregularidades cometidas durante los procesos internos de algunos partidos políticos, el periodista y activista social, Rolando Medina Valdez, desistió de sus aspiraciones de buscar la candidatura a la diputación local por Cozumel por el partido Movimiento Ciudadano.

El sábado pasado “aceptó” la invitación del PAN, instituto político que ha militado su familia durante muchos años, para registrarse como aspirante a candidato a la diputación local por el distrito 11, con cabecera en Cozumel. Ahí se las dejo…