PAN, PRI y PRD ¿mejor solos que mal acompañados?

Un escándalo político causó en Quintana Roo el anuncio de los tres dirigentes que integran la alianza “Va Por México” (PAN, PRI y PRD), de que irían unidos en cuatro de los seis estados en donde se disputarán gubernaturas el 5 de junio de 2022.

Fue el propio dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés quien dio el anuncio que irían junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas; porque en Oaxaca y en Quintana Roo aún no llegan a un acuerdo, pero tampoco cerró la posibilidad de ir juntos.

Sin embargo, algunos analistas políticos dan por un hecho que aquí en Quintana Roo no habrá acuerdos entre los partidos que integran “Va Por México”, y que tendremos candidatos del PAN, PRD y del PRI; sumados a los de la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el de Movimiento Ciudadano (MC), al de la “chiquillada” y a un independiente; o sea el voto de los quintanarroenses sería pulverizado en seis candidatos(as).

La más cimbrada con la noticia de que Quintana Roo está “en veremos” fue la senadora Mayuli Martínez Simón y apresuró su comentario a través de sus redes sociales al decir que reflexionará la decisión de “Va Por México” y “tomará decisiones”, pues se trata de un escenario “totalmente inesperado” pues la ciudadanía quintanarroense esperaba un proyecto común para tener mayor competitividad.

La senadora tiene razón en cuanto a “un proyecto común”, pero no lo representa ella porque sus números de aprobación son de un dígito y no podría detener la aplanadora electoral de Morena; así que el único que cuenta con una mayor aceptación en los municipios de Quintana Roo para encabezar “Va Por México”, es el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva, quien ha demostrado a propios y extraño la penetración en la clase trabajadora, ahí donde realmente están los votos.

Hay que advertir, de ir solos estos partidos, lo único que harían es el ridículo electoral, no al grado de perder el registro, pues en alguno de los 15 distritos en disputa podrían dar el “campanazo”; pero no les alcanzaría individualmente para ganar la gubernatura; máxime con cuadros que están reprobados por la sociedad.

Ahora bien, si es un acuerdo cupular para que “Va Por México” entregue Quintana Roo a la Federación, pues ahí los cuadros políticos del PAN, PRI y PRD no tienen nada que hacer; pero sí pueden construir un proyecto alterno en torno a una figura para poder cambiar esa realidad; ya sea con Nivardo Mena Villanueva o con el proyecto de Movimiento Ciudadano (hablaré en la próxima entrega de ellos), que postulará a una figura nueva para la gubernatura.

Coincido con la senadora Martínez Simón, hay que escucha a la gente, hay que consultar a la militancia y de ahí, tomar una decisión.

SASCAB

Está por concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de Quintana Roo; antes que se vayan de vacaciones tienen que dejar listas las leyes de ingresos y egresos de los tres poderes del Estado, de los municipios, de los órganos autónomos y de los descentralizados. Indiscutiblemente todos quieren aumento, pero depende de los legisladores no endeudar más a Quintana Roo, pues ya se concina un nuevo préstamo para el próximo año, que por cierto es electoral. Al tiempo…