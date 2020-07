PAN denuncia ante la SFP a Irma Eréndira Sandoval

El diputado del PAN, Alfonso Robledo Leal, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, por la presunta omisión de bienes inmuebles valuados en más de 60 millones de pesos en su declaración patrimonial.

Por medio de un comunicado, Robledo Leal detalló que pidió que la funcionaria sea separada de su cargo mientras se realiza una investigación sobre la adquisición de varios inmuebles, que la titular de la SFP realizó junto con su esposo, el investigador John Ackerman.

“A cualquiera de nosotros como funcionarios públicos esto nos podría causar una sanción administrativa. Yo estoy esperando que con esta denuncia se haga una investigación y que, mientras esto sucede, ella se tenga que separarse de su cargo temporalmente, porque nadie le va a querer hacer nada a su jefa. Tiene que separarse, porque lo que está haciendo la SFP es burlarse de la ley y de todos nosotros los mexicanos y mexicanas”, señaló el diputado.

Una investigación de Latinus reveló que Sandoval y Ackerman tienen cinco casas, con un valor de 60 millones de pesos, que no aparecen en la declaración patrimonial de la funcionaria.

El diputado panista igualmente cuestionó “cómo es que un investigador de la UNAM, con un sueldo de investigador, puede comprar una casa cada dos años”.

“A todo el mundo le dicen que están combatiendo la corrupción. Pero ellos tienen la corrupción en sus narices y no la ven, no la atacan y no la combaten y no la sancionan”, insistió.

“Aunque un sueldo de académico debería alcanzar para eso, en México eso no pasa. Son aproximadamente 30 mil pesos mensuales y no hay forma de que ella se compre una casa cada dos años y la pague de contado, que es lo más extraño de todo”, añadió.

Al salir de las instalaciones de la SFP, el legislador federal dijo que es necesario averiguar “si ese dinero es de origen lícito y si no se estuvo falseando información al SAT todos estos años”.