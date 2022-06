Ordenan inhabilitar a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resolvió inhabilitar y destituir por un año a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, debido a una presunta falta administrativa por abuso de funciones respecto al cierre del deportivo Guelatao.

La funcionaria fue notificada de la misma a las 17:30 horas de este lunes, así lo informó en una conferencia de prensa al respecto en el salón de Cabildos de la sede de la demarcación.

Cuevas Nieves detalló que se trata de una guerra sucia orquestada en su contra ante la imposibilidad de poder «encontrarle ganarle el territorio».

«No hay quién me gane el territorio, no pueden encontrarme casas, negocios, dinero, ni a mi, ni a mi familia, pero les digo algo: nunca verán a Sandra Cuevas doblegarse ante nada y nadie, ni lamerle los zapatos a nadie, ni muchos menos, pagarle a través de contratos para pagarle a un medio de comunicación para que hable bien de mi. Vine aquí a gobernar y a servirle a la gente. Vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente», sentenció.

«No pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco al grupo de poderosos y es por eso que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí.

Señaló que cuenta con 15 días hábiles para la apelación, por lo que habrá que esperar una nueva resolución.

«Yo voy a seguir trabajando, a mí lo único que me va a quitar de trabajar, Dios no lo quiera, es una enfermedad o que me quiten la vida.

En conferencia de prensa, acusó que se trata de un tema político y no jurídico, ya que se le pretende inhabilitar por haber cerrado durante 41 días el Deportivo Guelatao, periodo en el que se dictaminaba de operar en condiciones óptimas.

«Esta ‘don nadie’ logró ganarles, esta ‘don nadie’ sigue haciéndole al partido guinda ver su suerte. No me voy a quitar. El tema del Deportivo Guelatao es absurdo» , agregó.

Explicó que cuando entró en funciones determinó cerrar por 41 días el Deportivo Guelatao debido a que los mismos trabajadores del lugar le habían pedido revisión del lugar por presuntas afectaciones tras el sismo de 2017. Una vez que recibió la notificación de que la estructura tenía un nivel bajo de riesgo, lo reabrió.

«De los cinco pisos, por que a pesar de los más de 35 millones de pesos que le invirtió la administración pasada, dos los dejó totalmente abandonados, dejó la alberca totalmente abandonada y nosotros hemos estado haciendo las tareas correspondientes y los usuarios han gozado del deportivo.

«Ese es el delito, haber cerrado por 41 días hasta que el dictamen del gobierno de Ciudad de México me dijera que era de bajo riesgo, o de alto riesgo, el dictamen salió de bajo riesgo.

«Si eso es abuso de funciones, entonces ¿Qué hacemos los alcaldes?, ¿Los alcaldes de oposición somos de papel?, ¿no puedo salvaguardar la vida de la gente por 41 días?, ahora pretenden destituirme y deshabilitarme.

«Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nadie ni se me muera nadie, y si eso es para que me destituyan vamos a ver si pueden».