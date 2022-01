Ómicron afecta la llegada de cruceros a Mahahual

El nuevo rebrote de COVID 19 a nivel mundial ayudado de la variante Ómicrón causó la cancelación de vuelos en Quintana Roo y resto del país, ahora también está afectando a la industria de cruceros.

La empresa de cruceros Norwegian Cruise Line anunció la cancelación de ocho embarcaciones, las cuales podrían reanudarse hasta febrero o abril, impactando así a Mahahual, pues esperaban la llegada de cuatro de estos barcos

En Mahahual para enero se tenía previsto el atraco de 73 cruceros.

Cabe recordar que la empresa de crucero Royal Caribbean Internacional (RCI) decidió cancelar algunas de sus rutas programadas para llegar a México, a causa de un nuevo rebrote de COVID-19. Se trata de cuatro embarcaciones que se supone, al menos dos, tenía progamadas su llegada a Cozumel.

Se trata de los barcos llamados Jewel of the Seas y Symphony of the Seas, con salidas programadas para el pasado domingo y para ayer lunes, respectivamente, mismos que quedaron congelados.