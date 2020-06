NY investiga brutalidad policial contra un menor afroamericano

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio instó este jueves a la policía a obtener “resultados pronto” en la investigación de un nuevo posible caso de brutalidad policial contra un adolescente afroamericano que fue arrestado la semana pasada durante las protestas por la muerte de George Floyd. Adelantó que los resultados se divulgarán “en los próximos días”.

La familia de Jahmel Leach, un estudiante de 16 años de el Bronx cuyas imágenes con la cara amoratada y ensangrentada se vieron en medios locales, denunció que la policía atacó al joven con una pistola de descarga eléctrica. Y luego, arrestado por supuestamente encender un fuego, además, lo trasladaron al hospital sin notificar a la familia del menor.

“Me reuní con este joven y con su familia. Estoy muy preocupado. Quiero asegurar que obtenemos la verdad, quiero asegurar que daremos un seguimiento basado en lo que dicen los hechos. Tendremos más que decir sobre el tema en los próximos días”, dijo Bill de Blasio.

I’ve spoken to Jahmel’s family and I’m really troubled by what they told me.

We’re going to get them answers.

The NYPD has launched an investigation into what happened. https://t.co/nhEof7tMyP

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 11, 2020