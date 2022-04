Nunca más un campo abandonado asegura Nivardo Mena en JMM

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Desde el granero del Estado, José María Morelos, el candidato del Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué Nivardo Mena Villanueva, convocó a las y los quintanarroenses a trabajar de la mano, para que Quintana Roo vuelva a recuperar su brillo, no solo en el turismo, sino en la cultura, en la agroindustria y a favor de todos los sectores productivos.

“Quiero que, de la mano de ustedes, Quintana Roo se reconstruya, se reinvente, resurja a nuevas formas de hacer política, a nuevas formas de servir, porque políticos que no demuestran con hechos su trabajo, ¡no sirven para nada!”, enfatizó ante sus simpatizantes que se reunieron por la tarde en el parque central de la cabecera Municipal.

Previo al mitin, durante el día, el candidato del MAS visitó a los locatarios del mercado local, donde conoció las necesidades a las que se enfrentan día a día; así como saludos a diferentes sectores sociales, incluidos líderes religiosos, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Así como con taxistas y mototaxistas que en total son más de 600 asociados.

Durante su discurso, Nivardo Mena les aseguró a los morelenses que, aunque no tienen mar, ni un turismo constante, ellos están favorecidos con una tierra fértil que es cultivada por hombres y mujeres que aman a Quintana Roo; por ello en el gobierno de la gente, auténtico, humano y solidario, su compromiso es hacer un verdadero campo para detonar el campo.

Mencionó que, en su gobierno, garantizará el respeto a la organización interna de los burócratas y trabajadores de gobierno, a las y los sindicalizados el apoyo y respaldo total será para ello.

Así mismo, reprochó que en materia de salud, en Quintana Roo, “en muchos casos, la gente no muere por la enfermedad misma, sino por la falta de dinero para la compra de medicamentos, traslados y atención médica oportuna, por ello juntos, construiremos la red estatal de dispensarios médicos y construiremos de una vez por todas, el Centro Médico de la Zona Maya en José María Morelos”.

Acompañado de su esposa, Marisol Escalante, el aspirante al gobierno del Estado por el MAS, les aseguró a los asistentes, que a partir de que tome las riendas del nuevo gobierno, ningún quintanarroense, menos los morelenses, se quedarán si ser atendidos de manera integral, pues habrá un carnet para acceder a los medicamentos de manera gratuita, así como uno para la alimentación segura.

“Hoy más que nunca, luchemos contra el monstruo del dinero de los políticos corruptos; por ello decidí ser candidato a Gobernador, porque me duele que cada 6 años vengan a engañarlos, y durante 60 días te enamoren y el día después de la elección te olviden. En José María Morelos a más de 75 años de su fundación como kilómetro 50, somos más la gente buena”.

La artesana Severiana Balam Poot, en nombre de los artesanos de la Ruta de las Iglesias, le entregaron un presente a la esposa del Candidato, la señora, Marisol Escalante de Mena.

Además de maestros, agricultores y líderes que hablaron durante el mitin, para patentar su respaldo al proyecto nivardista; quienes se declararon “obradoristas de corazón” pero decidieron apoyar a Nivardo Mena Villanueva, “porque votar por Morena es votar por Félix González Canto, por Pedro Pérez, por todos aquellos que le han hecho daño a Quintana Roo”, enfatizó Joaquín Inurreta, de la comunidad de Dziuché.