Nuevo revés judicial al ayuntamiento de Tulum por otorgar permisos de construcción

Fue hoy cuando el juzgado séptimo de distrito dentro del expediente número 454/2021 dictó la suspensión definitiva del programa municipal de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano sustentable del municipio (pmotedus) de Tulum

El Ayuntamiento de Tulum ha recibido un nuevo revés judicial por otorgar permisos de construcción en zona que la federación ya le dio máxima protección, se trata del gigantesco desarrollo residencial y comercial denominado “Calle la Palma” en una vasta zona de manglar que en su momento denunció el consejero estatal del PRD, Gabriel Sifri Jiménez, y que ahora el juez le dice a la comuna que encabeza Víctor Mas Tah, no más permisos para tala ni permisos para construcción.

Y es que el Juzgado Séptimo de Distrito dentro del Expediente Número 454/2021 dictó la suspensión definitiva del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio (PMOTEDUS) de Tulum y ordenó suspender la expedición de licencias de construcción, ampliación y similares, lo que en teoría no es más que un tremendo revés para el agonizante gobierno, de Víctor Mas.

En su momento en un escrito dirigido al presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, la Semarnat señala que “el PMOTEDUS (Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio) no será tomado en cuenta en la obtención de permisos y concesiones.

Fue el 13 de abril de 2021 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificó al municipio de Tulum que el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio (PMOTEDUS), publicado el pasado 31 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado no será reconocido por la dependencia federal debido a faltas e incongruencias relevantes que propician el deterioro ambiental del municipio y del estado.

Entre las principales inconsistencias detectadas por Semarnat está que el PMOTEDUS de Tulum no incluye el Art. 23 I de la LGEEPA que señala que los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio vigente.

Tampoco toma en cuenta a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo ni su reglamento en materia de ordenamiento Ecológico.

Según Semarnat, el PMOTEDUS Tulum propone cambios de uso de suelo para incentivar y permitir el crecimiento urbano, el desarrollo inmobiliario repercutiendo negativamente sobre los ecosistemas, provocándose así efectos negativos y diversos a los sistemas hidrogeológicos y por ende a las especies terrestres, marinas, de arrecifes y monumentos arqueológicos.